https://ria.ru/20240513/yakutiya-1945486987.html

В Олекминском районе Якутии, где река Лена вышла из берегов, ввели режим ЧС

В Олекминском районе Якутии, где река Лена вышла из берегов, ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.05.2024

В Олекминском районе Якутии, где река Лена вышла из берегов, ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Олекминском районе Якутии, где в результате затора на реке Лене затопило дома и автодорогу между селами Куранда и Олекминское, сообщил глава... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T04:27

2024-05-13T04:27

2024-05-13T04:27

происшествия

олекминский район

якутск

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ЯКУТСК, 13 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Олекминском районе Якутии, где в результате затора на реке Лене затопило дома и автодорогу между селами Куранда и Олекминское, сообщил глава района Николай Харбин в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в воскресенье в селах Олекминского района Якутии отмечаются первые затопления из-за ледохода на реке Лене. По информации региональных властей, затор на Лене образовался в районе города Олекминска у Нерюктяйинского 1-го наслега. Уровень воды превысил опасную отметку - 1010 при критических 1000 сантиметрах. В наслеге затоплено 18 дворов, в которых проживают 59 человек. Размыло четыре участка автомобильной дороги "Умнас" между селами Куранда и Олекминское. Кроме того, в наслеге отсутствуют сотовая связь и электроснабжение, работают аварийные бригады. "Решением КЧС района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации в Олекминском районе. Ранее режим ЧС был введен только в 1-м Нерюктяйинском и Дельгейском наслегах... принято решение 13 мая начать переброску дополнительных сил и средств из Якутска в Олекминск, в том числе для проведения взрывных работ на льду", - заявил Харбин. В свою очередь, по информации оперштаба республики, из низменных частей сел Нерюктяйинск и Бирюк начали отселять жителей. "Подготовлены 2 пункта временного размещения людей, в которых сейчас находятся 9 человек. Еще 3 человека размещены в амбулатории. Остальные отселены по родственникам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html

https://ria.ru/20240411/zatoplenie-1939241283.html

олекминский район

якутск

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происшествия, олекминский район, якутск