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Врач объяснила, какая пища приводит к старению организма - РИА Новости, 13.05.2024
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03:40 13.05.2024 (обновлено: 03:57 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/starenie-1945485935.html
Врач объяснила, какая пища приводит к старению организма
Врач объяснила, какая пища приводит к старению организма - РИА Новости, 13.05.2024
Врач объяснила, какая пища приводит к старению организма
Потребление ультрапереработанной пищи, произведённой в промышленных условиях с использованием консервантов, искусственных ароматизаторов, загустителей, а также... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:40
2024-05-13T03:57
общество
пасха
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Потребление ультрапереработанной пищи, произведённой в промышленных условиях с использованием консервантов, искусственных ароматизаторов, загустителей, а также увлечение продуктами с большим количеством сахара приводят к преждевременному старению организма, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова. "К старению организма в первую очередь приводит ультропереработанная пища. Это еда, которая производится в промышленных условиях и содержит различные добавки: консерванты, эмульгаторы, ароматизаторы искусственные. И также продукты, содержащие большое количество сахара", - отметила Волкова. Чтобы замедлить старение, диетолог рекомендует придерживаться рациона, сбалансированного по всем основным питательным веществам: белкам, жирам и углеводам, а так же выпивать достаточное количество воды. Ежедневный рацион обязательно должен содержать необходимую дозу фруктов и овощей: это 400-500 граммов растительной пищи.
https://ria.ru/20240511/dietolog-1945193518.html
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общество, пасха
Общество, Пасха
Врач объяснила, какая пища приводит к старению организма

Врач Волкова: ультрапереработанная пища и сахар приводят к старению организма

© Depositphotos.com / Evgeny AtamanenkoГены старения
Гены старения - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Depositphotos.com / Evgeny Atamanenko
Гены старения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Потребление ультрапереработанной пищи, произведённой в промышленных условиях с использованием консервантов, искусственных ароматизаторов, загустителей, а также увлечение продуктами с большим количеством сахара приводят к преждевременному старению организма, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
"К старению организма в первую очередь приводит ультропереработанная пища. Это еда, которая производится в промышленных условиях и содержит различные добавки: консерванты, эмульгаторы, ароматизаторы искусственные. И также продукты, содержащие большое количество сахара", - отметила Волкова.
Кефир - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Диетолог предупредила об опасности монодиет
11 мая, 03:09
Чтобы замедлить старение, диетолог рекомендует придерживаться рациона, сбалансированного по всем основным питательным веществам: белкам, жирам и углеводам, а так же выпивать достаточное количество воды. Ежедневный рацион обязательно должен содержать необходимую дозу фруктов и овощей: это 400-500 граммов растительной пищи.
 
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