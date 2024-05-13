https://ria.ru/20240513/starenie-1945485935.html

Врач объяснила, какая пища приводит к старению организма

Врач объяснила, какая пища приводит к старению организма - РИА Новости, 13.05.2024

Врач объяснила, какая пища приводит к старению организма

Потребление ультрапереработанной пищи, произведённой в промышленных условиях с использованием консервантов, искусственных ароматизаторов, загустителей, а также... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:40

2024-05-13T03:40

2024-05-13T03:57

общество

пасха

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Потребление ультрапереработанной пищи, произведённой в промышленных условиях с использованием консервантов, искусственных ароматизаторов, загустителей, а также увлечение продуктами с большим количеством сахара приводят к преждевременному старению организма, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова. "К старению организма в первую очередь приводит ультропереработанная пища. Это еда, которая производится в промышленных условиях и содержит различные добавки: консерванты, эмульгаторы, ароматизаторы искусственные. И также продукты, содержащие большое количество сахара", - отметила Волкова. Чтобы замедлить старение, диетолог рекомендует придерживаться рациона, сбалансированного по всем основным питательным веществам: белкам, жирам и углеводам, а так же выпивать достаточное количество воды. Ежедневный рацион обязательно должен содержать необходимую дозу фруктов и овощей: это 400-500 граммов растительной пищи.

https://ria.ru/20240511/dietolog-1945193518.html

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общество, пасха