https://ria.ru/20240513/politika-1945500355.html

"Новые люди" поддержат новый состав правительства

"Новые люди" поддержат новый состав правительства - РИА Новости, 13.05.2024

"Новые люди" поддержат новый состав правительства

Фракция "Новые люди" подержит новый состав правительства РФ, сообщил журналистам глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:01

2024-05-13T09:01

2024-05-13T09:01

политика

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция "Новые люди" подержит новый состав правительства РФ, сообщил журналистам глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди")."Мы поддержим новый состав правительства. Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений, поэтому фракция "Новые люди" решила не воздерживаться и не голосовать против", - сказал он.

https://ria.ru/20240512/politika-1945343079.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия