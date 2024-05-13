https://ria.ru/20240513/politika-1945500355.html
"Новые люди" поддержат новый состав правительства
"Новые люди" поддержат новый состав правительства - РИА Новости, 13.05.2024
"Новые люди" поддержат новый состав правительства
Фракция "Новые люди" подержит новый состав правительства РФ, сообщил журналистам глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:01
2024-05-13T09:01
2024-05-13T09:01
политика
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Фракция "Новые люди" подержит новый состав правительства РФ, сообщил журналистам глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди")."Мы поддержим новый состав правительства. Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений, поэтому фракция "Новые люди" решила не воздерживаться и не голосовать против", - сказал он.
https://ria.ru/20240512/politika-1945343079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
"Новые люди" поддержат новый состав правительства
Депутат Демин: "Новые люди" поддержат новый состав правительства