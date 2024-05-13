https://ria.ru/20240513/lipetskaya_oblast-1945486411.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:59
2024-05-13T03:59
2024-05-13T03:59
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Липецкой области вводится режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
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липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности