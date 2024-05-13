https://ria.ru/20240513/gladkov-1945486112.html
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:44
2024-05-13T03:44
2024-05-13T03:44
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945485606.html
белгород
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вячеслав гладков, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Губернатор Гладков: в Белгороде и районе запущена сирена ракетной опасности