https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945487629.html
В Курской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА
В Курской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА - РИА Новости, 13.05.2024
В Курской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА
Восемь украинских беспилотников самолетного типа сбиты ночью в Курской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T04:39
2024-05-13T04:39
2024-05-13T04:42
специальная военная операция на украине
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников самолетного типа сбиты ночью в Курской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале.Ранее власти объявили об опасности атаки беспилотников в регионе."Этой ночью восемь украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожила над Курской областью восемь БПЛА ВСУ самолетного типа