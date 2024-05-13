https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945487629.html

В Курской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА

В Курской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА - РИА Новости, 13.05.2024

В Курской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА

Восемь украинских беспилотников самолетного типа сбиты ночью в Курской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T04:39

2024-05-13T04:39

2024-05-13T04:42

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников самолетного типа сбиты ночью в Курской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале.Ранее власти объявили об опасности атаки беспилотников в регионе."Этой ночью восемь украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html

курская область

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курская область