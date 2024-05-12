https://ria.ru/20240512/su-34-1945326608.html

Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024

Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T05:07

2024-05-12T05:07

2024-05-12T05:35

россия

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Он позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, уточнили в российском военном ведомстве. "Самое главное в моей работе - качественная подготовка авиационных средств поражений. После выполнения боевой задачи штурман делится своими впечатлениями о работе, мы жмем друг другу руки, каждый делает свою работу. Мы достигнем победы, победа будет за нами", - приводит МО РФ слова инженера самолета Су-34 Михаила. Минобороны также показало видеоролик, где видна подготовка самолётов на аэродроме, вылет и выход в район нанесения удара, сброс ФАБ-500 и возвращение истребителей-бомбардировщиков на аэродром. Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника, напомнили в МО РФ.

https://ria.ru/20231122/vks-1910966961.html

https://ria.ru/20240501/bombardirovschiki-1943238986.html

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россия, воздушно-космические силы россии, су-34