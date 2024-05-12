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Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
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05:07 12.05.2024 (обновлено: 05:35 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/su-34-1945326608.html
Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T05:07
2024-05-12T05:35
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Он позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, уточнили в российском военном ведомстве. "Самое главное в моей работе - качественная подготовка авиационных средств поражений. После выполнения боевой задачи штурман делится своими впечатлениями о работе, мы жмем друг другу руки, каждый делает свою работу. Мы достигнем победы, победа будет за нами", - приводит МО РФ слова инженера самолета Су-34 Михаила. Минобороны также показало видеоролик, где видна подготовка самолётов на аэродроме, вылет и выход в район нанесения удара, сброс ФАБ-500 и возвращение истребителей-бомбардировщиков на аэродром. Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника, напомнили в МО РФ.
https://ria.ru/20231122/vks-1910966961.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-34
Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Специальная военная операция на Украине
Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ

Минобороны: экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Он позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, уточнили в российском военном ведомстве.
"Самое главное в моей работе - качественная подготовка авиационных средств поражений. После выполнения боевой задачи штурман делится своими впечатлениями о работе, мы жмем друг другу руки, каждый делает свою работу. Мы достигнем победы, победа будет за нами", - приводит МО РФ слова инженера самолета Су-34 Михаила.
Минобороны также показало видеоролик, где видна подготовка самолётов на аэродроме, вылет и выход в район нанесения удара, сброс ФАБ-500 и возвращение истребителей-бомбардировщиков на аэродром.
Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника, напомнили в МО РФ.
Удар бомбардировщиками Су-34 по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ авиабомбами ОФАБ-250
1 мая, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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