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Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
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22:57 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/soboleznovaniya-1945468846.html
Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода
Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024
Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода
Папа Римский Франциск соболезнует семьям погибших при украинском обстреле Белгорода и осуждает любые удары по гражданскому населению, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:57
2024-05-12T22:57
белгород
белгородская область
франциск (хорхе марио бергольо)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
папа римский
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск соболезнует семьям погибших при украинском обстреле Белгорода и осуждает любые удары по гражданскому населению, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. "Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан", – передал Севастьянов агентству слова папы Франциска, сославшись на личный разговор с понтификом. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что украинский ракетный удар по Белгороду обнажает глубину ненависти и злобы его организаторов, и что он молится, чтобы Бог вразумил тех, кто действует с подобной жестокостью "по ослеплению сердца".В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. В настоящее время подтверждена гибель 12 человек.
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html
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белгород, белгородская область, франциск (хорхе марио бергольо), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела, папа римский
Белгород, Белгородская область, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Папа Римский
Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

Севастьянов: папа Римский соболезнует семьям погибших при обстреле Белгорода

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск соболезнует семьям погибших при украинском обстреле Белгорода и осуждает любые удары по гражданскому населению, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
«
"Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан", – передал Севастьянов агентству слова папы Франциска, сославшись на личный разговор с понтификом.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что украинский ракетный удар по Белгороду обнажает глубину ненависти и злобы его организаторов, и что он молится, чтобы Бог вразумил тех, кто действует с подобной жестокостью "по ослеплению сердца".
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. В настоящее время подтверждена гибель 12 человек.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор
Вчера, 19:35
 
БелгородБелгородская областьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Вячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрелаПапа Римский
 
 
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