https://ria.ru/20240512/soboleznovaniya-1945468846.html

Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 12.05.2024

Папа Римский выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

Папа Римский Франциск соболезнует семьям погибших при украинском обстреле Белгорода и осуждает любые удары по гражданскому населению, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:57

2024-05-12T22:57

2024-05-12T22:57

белгород

белгородская область

франциск (хорхе марио бергольо)

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

папа римский

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск соболезнует семьям погибших при украинском обстреле Белгорода и осуждает любые удары по гражданскому населению, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. "Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям жертв погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан", – передал Севастьянов агентству слова папы Франциска, сославшись на личный разговор с понтификом. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что украинский ракетный удар по Белгороду обнажает глубину ненависти и злобы его организаторов, и что он молится, чтобы Бог вразумил тех, кто действует с подобной жестокостью "по ослеплению сердца".В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Губернатор сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. В настоящее время подтверждена гибель 12 человек.

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html

белгород

белгородская область

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