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Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
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19:23 12.05.2024 (обновлено: 20:22 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/pogibshiy-1945447896.html
Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде
Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024
Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:23
2024-05-12T20:22
происшествия
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
украина
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Тело девятого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде", — сказал собеседник агентства.По данным МЧС России, найдено восемь тел.Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до выполнения в полном объеме.Глава региона добавил, что сейчас в подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.Сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945430801.html
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происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Украина, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде

Число погибших под завалами дома в Белгороде выросло до девяти

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Тело девятого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде", — сказал собеседник агентства.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
Вчера, 18:48
По данным МЧС России, найдено восемь тел.
Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до выполнения в полном объеме.
Глава региона добавил, что сейчас в подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.
Сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по ситуации в Белгороде
Вчера, 17:29
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8
 
ПроисшествияБелгородОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаУкраинаВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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