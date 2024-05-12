Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Тело девятого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде", — сказал собеседник агентства.По данным МЧС России, найдено восемь тел.Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до выполнения в полном объеме.Глава региона добавил, что сейчас в подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.Сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до выполнения в полном объеме.
Глава региона добавил, что сейчас в подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.
Сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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