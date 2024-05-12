https://ria.ru/20240512/pogibshiy-1945447896.html

Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде

Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде - РИА Новости, 12.05.2024

Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:23

2024-05-12T19:23

2024-05-12T20:22

происшествия

белгород

обрушение части дома в белгороде после обстрела

украина

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Тело девятого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде", — сказал собеседник агентства.По данным МЧС России, найдено восемь тел.Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до выполнения в полном объеме.Глава региона добавил, что сейчас в подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.Сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945430801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)