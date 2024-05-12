https://ria.ru/20240512/nyt-1945404901.html

СМИ раскрыли цели ХАМАС в отношении Израиля

СМИ раскрыли цели ХАМАС в отношении Израиля - РИА Новости, 12.05.2024

СМИ раскрыли цели ХАМАС в отношении Израиля

Цель палестинского движения ХАМАС заключается в нанесении максимального вреда международной репутации Израиля и внесении разлада в отношения с его главным... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:08

2024-05-12T15:08

2024-05-12T15:50

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Цель палестинского движения ХАМАС заключается в нанесении максимального вреда международной репутации Израиля и внесении разлада в отношения с его главным союзником - США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в разведслужбах Израиля и США. "Стратегия... (лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи - ред.) Синвара состоит в том, чтобы вести войну столько, сколько потребуется, чтобы разорвать в клочья репутацию Израиля на мировой арене и нанести вред отношениям с его главным союзником – Соединенными Штатами", - пишет издание. Газета отмечает, что если план ХАМАС действительно состоял в нанесении вреда репутации Израиля, то "он себя оправдал". При этом источники New York Times полагают, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа окончательное слово со стороны ХАМАС принадлежит именно Синвару. По мнению неназванного высокопоставленного западного чиновника, другая причина, по которой Синвар не готов идти на уступки перед Израилем в переговорах – понимание, что его постараются устранить вне зависимости от того, закончится конфликт в секторе Газа или нет. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, заверял Байден. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 35 тысяч, пострадали свыше 78 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха. Город расположен на самом юге анклава у границы с Египтом и считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское

https://ria.ru/20240511/bayden-1945313570.html

https://ria.ru/20240512/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240512/germaniya-1945365501.html

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), ллойд остин, владимир путин, хамас, оон, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году