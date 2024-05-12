https://ria.ru/20240512/dtp-1945323706.html

В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек

В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек - РИА Новости, 12.05.2024

В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на МКАД, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T03:28

2024-05-12T03:28

2024-05-12T05:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ДТП с участием трёх автомобилей произошло на МКАД, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "На МКАД произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Предварительно, один человек погиб и двое пострадали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа. В свою очередь, столичный дептранс сообщил о ДТП на 69 километре МКАД, что на западе Москвы. "Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - сообщили там.В 5.04 мск столичный департамент транспорта сообщил об освобождении проезжей части, движение восстановлено.

https://ria.ru/20240511/zaderzhanie-1945305595.html

https://ria.ru/20231004/dtp-1900567730.html

москва

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2024

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происшествия, москва