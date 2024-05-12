https://ria.ru/20240512/dtp-1945323706.html
В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек
В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек - РИА Новости, 12.05.2024
В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек
ДТП с участием трёх автомобилей произошло на МКАД, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T03:28
2024-05-12T03:28
2024-05-12T05:34
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ДТП с участием трёх автомобилей произошло на МКАД, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "На МКАД произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Предварительно, один человек погиб и двое пострадали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа. В свою очередь, столичный дептранс сообщил о ДТП на 69 километре МКАД, что на западе Москвы. "Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - сообщили там.В 5.04 мск столичный департамент транспорта сообщил об освобождении проезжей части, движение восстановлено.
https://ria.ru/20240511/zaderzhanie-1945305595.html
https://ria.ru/20231004/dtp-1900567730.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек
На МКАД в результате ДТП с тремя автомобилями погиб человек, двое пострадали
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ДТП с участием трёх автомобилей произошло на МКАД, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"На МКАД произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Предварительно, один человек погиб и двое пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа.
В свою очередь, столичный дептранс сообщил о ДТП на 69 километре МКАД, что на западе Москвы
.
"Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - сообщили там.
В 5.04 мск столичный департамент транспорта сообщил об освобождении проезжей части, движение восстановлено.