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В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек - РИА Новости, 12.05.2024
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03:28 12.05.2024 (обновлено: 05:34 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/dtp-1945323706.html
В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек
В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек - РИА Новости, 12.05.2024
В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек
ДТП с участием трёх автомобилей произошло на МКАД, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T03:28
2024-05-12T05:34
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ДТП с участием трёх автомобилей произошло на МКАД, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "На МКАД произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Предварительно, один человек погиб и двое пострадали", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа. В свою очередь, столичный дептранс сообщил о ДТП на 69 километре МКАД, что на западе Москвы. "Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - сообщили там.В 5.04 мск столичный департамент транспорта сообщил об освобождении проезжей части, движение восстановлено.
https://ria.ru/20240511/zaderzhanie-1945305595.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В результате столкновения трех автомобилей на МКАД погиб человек

На МКАД в результате ДТП с тремя автомобилями погиб человек, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ДТП с участием трёх автомобилей произошло на МКАД, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"На МКАД произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Предварительно, один человек погиб и двое пострадали", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа.
В свою очередь, столичный дептранс сообщил о ДТП на 69 километре МКАД, что на западе Москвы.
"Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - сообщили там.

В 5.04 мск столичный департамент транспорта сообщил об освобождении проезжей части, движение восстановлено.
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