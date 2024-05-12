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СМИ: при ракетном ударе по израильскому Ашкелону пострадали три человека - РИА Новости, 12.05.2024
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04:13 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/ashkelon-1945324893.html
СМИ: при ракетном ударе по израильскому Ашкелону пострадали три человека
СМИ: при ракетном ударе по израильскому Ашкелону пострадали три человека - РИА Новости, 12.05.2024
СМИ: при ракетном ударе по израильскому Ашкелону пострадали три человека
Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Ашкелон на юге Израиля с территории сектора Газа, они госпитализированы, сообщает издание Times... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T04:13
2024-05-12T04:13
в мире
ашкелон
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Ашкелон на юге Израиля с территории сектора Газа, они госпитализированы, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на действующий в городе медицинский центр "Барзилай". "Больница "Барзилай" в Ашкелоне сообщает о доставке в медицинский центр трех человек с ранениями, полученными в результате прямого ракетного удара... Ракета, запущенная из Газы, попала по дому в городе", - пишет издание. По данным издания, больница сообщает, что состояние пострадавших оценивается как "хорошее". Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что в Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги впервые с 18 апреля.
https://ria.ru/20240511/bayden-1945313570.html
https://ria.ru/20231008/izrail-1901251575.html
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в мире, ашкелон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ашкелон, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: при ракетном ударе по израильскому Ашкелону пострадали три человека

Times of Israel: при ракетном ударе по дому в Ашкелоне пострадали три человека

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Ашкелон на юге Израиля с территории сектора Газа, они госпитализированы, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на действующий в городе медицинский центр "Барзилай".
"Больница "Барзилай" в Ашкелоне сообщает о доставке в медицинский центр трех человек с ранениями, полученными в результате прямого ракетного удара... Ракета, запущенная из Газы, попала по дому в городе", - пишет издание.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС
11 мая, 23:49
По данным издания, больница сообщает, что состояние пострадавших оценивается как "хорошее".
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что в Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги впервые с 18 апреля.
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В миреАшкелонИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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