https://ria.ru/20240512/ashkelon-1945324893.html

СМИ: при ракетном ударе по израильскому Ашкелону пострадали три человека

СМИ: при ракетном ударе по израильскому Ашкелону пострадали три человека - РИА Новости, 12.05.2024

СМИ: при ракетном ударе по израильскому Ашкелону пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Ашкелон на юге Израиля с территории сектора Газа, они госпитализированы, сообщает издание Times... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T04:13

2024-05-12T04:13

2024-05-12T04:13

в мире

ашкелон

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Три человека пострадали в результате ракетного удара по городу Ашкелон на юге Израиля с территории сектора Газа, они госпитализированы, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на действующий в городе медицинский центр "Барзилай". "Больница "Барзилай" в Ашкелоне сообщает о доставке в медицинский центр трех человек с ранениями, полученными в результате прямого ракетного удара... Ракета, запущенная из Газы, попала по дому в городе", - пишет издание. По данным издания, больница сообщает, что состояние пострадавших оценивается как "хорошее". Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что в Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги впервые с 18 апреля.

https://ria.ru/20240511/bayden-1945313570.html

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в мире, ашкелон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году