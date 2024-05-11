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Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 11.05.2024 (обновлено: 15:43 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/prestupleniya-1945236532.html
Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин
Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что военные преступления киевского режима, в том числе в Авдеевке, будут расследованы, настоящие... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:50
2024-05-11T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА,11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что военные преступления киевского режима, в том числе в Авдеевке, будут расследованы, настоящие преступники пока не досягаемы, но они будут наказаны.По словам Пушилина, идет сбор свидетельских показаний о зверствах киевского режима в населенных пунктах Донбасса, которые удалось освободить российским военным."Мы эти данные получали и по Мариуполю, и по Волновахе. На данном этапе мы получаем такие данные и по Авдеевке. У нас нет необходимости "публичить" всю информацию, потому что возбуждаются уголовные дела, но есть понимание, что настоящие виновники находятся сейчас за пределами нашей досягаемости. Дела открываются, ведутся, все собираются в доказательную базу, потому что это военные преступления, которые не имеют срока давности", - сказал Пушилин.Он выразил уверенность, что все военные преступники понесут наказание рано или поздно.
https://ria.ru/20240511/svo-1944721706.html
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Пушилин о ходе расследования военных преступлений киевского режима
Заявление Пушилина РИА Новости о ходе расследования военных преступлений киевского режима.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин

Пушилин: преступления киевского режима расследуют, виновные будут наказаны

Читать ria.ru в
МОСКВА,11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что военные преступления киевского режима, в том числе в Авдеевке, будут расследованы, настоящие преступники пока не досягаемы, но они будут наказаны.
По словам Пушилина, идет сбор свидетельских показаний о зверствах киевского режима в населенных пунктах Донбасса, которые удалось освободить российским военным.
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"Мы эти данные получали и по Мариуполю, и по Волновахе. На данном этапе мы получаем такие данные и по Авдеевке. У нас нет необходимости "публичить" всю информацию, потому что возбуждаются уголовные дела, но есть понимание, что настоящие виновники находятся сейчас за пределами нашей досягаемости. Дела открываются, ведутся, все собираются в доказательную базу, потому что это военные преступления, которые не имеют срока давности", - сказал Пушилин.
Он выразил уверенность, что все военные преступники понесут наказание рано или поздно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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