https://ria.ru/20240511/prestupleniya-1945236532.html
Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин
Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что военные преступления киевского режима, в том числе в Авдеевке, будут расследованы, настоящие... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:50
2024-05-11T13:50
2024-05-11T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945245045_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7595ac5f85597b705e38fb621e3e4867.jpg
МОСКВА,11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что военные преступления киевского режима, в том числе в Авдеевке, будут расследованы, настоящие преступники пока не досягаемы, но они будут наказаны.По словам Пушилина, идет сбор свидетельских показаний о зверствах киевского режима в населенных пунктах Донбасса, которые удалось освободить российским военным."Мы эти данные получали и по Мариуполю, и по Волновахе. На данном этапе мы получаем такие данные и по Авдеевке. У нас нет необходимости "публичить" всю информацию, потому что возбуждаются уголовные дела, но есть понимание, что настоящие виновники находятся сейчас за пределами нашей досягаемости. Дела открываются, ведутся, все собираются в доказательную базу, потому что это военные преступления, которые не имеют срока давности", - сказал Пушилин.Он выразил уверенность, что все военные преступники понесут наказание рано или поздно.
https://ria.ru/20240511/svo-1944721706.html
https://ria.ru/20240510/postavki-1945170518.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945245045_105:0:1545:1080_1920x0_80_0_0_81ddf06dc1198e2683ac0462b6d33109.jpg
Пушилин о ходе расследования военных преступлений киевского режима
Заявление Пушилина РИА Новости о ходе расследования военных преступлений киевского режима.
2024-05-11T13:50
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин
Пушилин: преступления киевского режима расследуют, виновные будут наказаны