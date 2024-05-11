https://ria.ru/20240511/prestupleniya-1945236532.html

Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин

Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024

Виновные в преступлениях киевского режима будут наказаны, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что военные преступления киевского режима, в том числе в Авдеевке, будут расследованы, настоящие... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:50

2024-05-11T13:50

2024-05-11T15:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА,11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что военные преступления киевского режима, в том числе в Авдеевке, будут расследованы, настоящие преступники пока не досягаемы, но они будут наказаны.По словам Пушилина, идет сбор свидетельских показаний о зверствах киевского режима в населенных пунктах Донбасса, которые удалось освободить российским военным."Мы эти данные получали и по Мариуполю, и по Волновахе. На данном этапе мы получаем такие данные и по Авдеевке. У нас нет необходимости "публичить" всю информацию, потому что возбуждаются уголовные дела, но есть понимание, что настоящие виновники находятся сейчас за пределами нашей досягаемости. Дела открываются, ведутся, все собираются в доказательную базу, потому что это военные преступления, которые не имеют срока давности", - сказал Пушилин.Он выразил уверенность, что все военные преступники понесут наказание рано или поздно.

https://ria.ru/20240511/svo-1944721706.html

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Пушилин о ходе расследования военных преступлений киевского режима Заявление Пушилина РИА Новости о ходе расследования военных преступлений киевского режима. 2024-05-11T13:50 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины