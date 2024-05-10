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Володин начал заседание по рассмотрению кандидатуры Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024
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14:09 10.05.2024 (обновлено: 14:49 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/zasedanie-1945097223.html
Володин начал заседание по рассмотрению кандидатуры Мишустина
Володин начал заседание по рассмотрению кандидатуры Мишустина - РИА Новости, 10.05.2024
Володин начал заседание по рассмотрению кандидатуры Мишустина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал пленарное заседание Госдумы, на котором рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на должность главы кабмина... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:09
2024-05-10T14:49
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал пленарное заседание Госдумы, на котором рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на должность главы кабмина России."Уважаемые коллеги, вы знаете, что наш президент Владимир Владимирович Путин внес кандидатуру для утверждения Государственной Думой Мишустина Михаила Владимировича. Давайте поприветствуем Михаила Владимировича. Поприветствуем всех, кто пришел для того, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с утверждением...", - сказал Володин, начиная пленарное заседание.Он подчеркнул, что депутаты Государственной Думы несут ответственность за принимаемые в результате голосования за законопроекты решения, а также за работу правительства."Мы и ранее достаточно конструктивно выстроили отношения с исполнительной властью. Но сейчас мы с вами несем ответственность за все принимаемые решения - не только когда голосуем за законы, отдавая свой голос в поддержку того или другого решения, но и за то, как работает правительство", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в ГосдумеПредседатель Госдумы напомнил, что при обсуждении поправок в Конституцию президент России Владимир Путин предложил "передать часть полномочий главы государства гражданам страны". Как пояснил Володин, теперь жители России, будучи избирателями депутатов Госдумы, могут через своих представителей формировать правительство РФ.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945102525.html
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Володин начал заседание по рассмотрению кандидатуры Мишустина

Володин начал заседание по кандидатуре Мишустина на пост главы правительства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал пленарное заседание Госдумы, на котором рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на должность главы кабмина России.
"Уважаемые коллеги, вы знаете, что наш президент Владимир Владимирович Путин внес кандидатуру для утверждения Государственной Думой Мишустина Михаила Владимировича. Давайте поприветствуем Михаила Владимировича. Поприветствуем всех, кто пришел для того, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с утверждением...", - сказал Володин, начиная пленарное заседание.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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Он подчеркнул, что депутаты Государственной Думы несут ответственность за принимаемые в результате голосования за законопроекты решения, а также за работу правительства.
"Мы и ранее достаточно конструктивно выстроили отношения с исполнительной властью. Но сейчас мы с вами несем ответственность за все принимаемые решения - не только когда голосуем за законы, отдавая свой голос в поддержку того или другого решения, но и за то, как работает правительство", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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Председатель Госдумы напомнил, что при обсуждении поправок в Конституцию президент России Владимир Путин предложил "передать часть полномочий главы государства гражданам страны". Как пояснил Володин, теперь жители России, будучи избирателями депутатов Госдумы, могут через своих представителей формировать правительство РФ.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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