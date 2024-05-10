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СМИ: на Украине мужчина после визита в военкомат оказался в реанимации - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:53 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/voenkomat-1945169444.html
СМИ: на Украине мужчина после визита в военкомат оказался в реанимации
СМИ: на Украине мужчина после визита в военкомат оказался в реанимации - РИА Новости, 10.05.2024
СМИ: на Украине мужчина после визита в военкомат оказался в реанимации
Мужчина после визита в военкомат в Сумской области на Украине оказался в реанимации, его тайно вывезли в Харьков, где он дважды терял сознание, сообщает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:53
2024-05-10T20:53
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
харьков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Мужчина после визита в военкомат в Сумской области на Украине оказался в реанимации, его тайно вывезли в Харьков, где он дважды терял сознание, сообщает украинское издание "Страна". "В Сумской области 55-летний мужчина из Шостки после визита в ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.) оказался в реанимации. Его родственники сообщают, что мужчину тайно увезли из Сум в Харьков, где он два раза потерял сознание и попал в реанимацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как сообщает издание со ссылкой на семью потерпевшего, мужчина добровольно пришел проходить медкомиссию. Во время нее была сделана кардиограмма, где выяснилось, что на сердце рубцы. У него, как утверждается, последние три года начало повышаться давление, кроме того, есть проблемы со спиной с тридцати лет. При смещении дисков отказывают ноги. Ему семейный врач порекомендовала провести дообследование, но в военно-врачебной комиссии (ВВК) ему отказались даже померить давление, и посчитали пригодным к службе. "Во время общения с председателем ВВК муж попросил сделать дообследование из-за действительно плохого состояния здоровья и возможности негативных и непредсказуемых ситуаций, на что получил отказ в грубой форме", - приводит издание слова супруги пострадавшего. После этого, как пишет "Страна", пострадавший получил новую повестку и должен был ехать в учебный центр в Сумах, но его привезли в Харьков, где ему стало плохо, дважды терял сознание, затем был доставлен в больницу Конотопа в Сумской области, в которой попал в реанимацию. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922174577.html
https://ria.ru/20240331/prizyvnik-1936995095.html
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украина, сумская область, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: на Украине мужчина после визита в военкомат оказался в реанимации

"Страна": в Сумской области мужчина после военкомата оказался в реанимации

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи на Украине
Машина скорой медицинской помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Мужчина после визита в военкомат в Сумской области на Украине оказался в реанимации, его тайно вывезли в Харьков, где он дважды терял сознание, сообщает украинское издание "Страна".
"В Сумской области 55-летний мужчина из Шостки после визита в ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.) оказался в реанимации. Его родственники сообщают, что мужчину тайно увезли из Сум в Харьков, где он два раза потерял сознание и попал в реанимацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Как сообщает издание со ссылкой на семью потерпевшего, мужчина добровольно пришел проходить медкомиссию. Во время нее была сделана кардиограмма, где выяснилось, что на сердце рубцы. У него, как утверждается, последние три года начало повышаться давление, кроме того, есть проблемы со спиной с тридцати лет. При смещении дисков отказывают ноги. Ему семейный врач порекомендовала провести дообследование, но в военно-врачебной комиссии (ВВК) ему отказались даже померить давление, и посчитали пригодным к службе.
"Во время общения с председателем ВВК муж попросил сделать дообследование из-за действительно плохого состояния здоровья и возможности негативных и непредсказуемых ситуаций, на что получил отказ в грубой форме", - приводит издание слова супруги пострадавшего.
После этого, как пишет "Страна", пострадавший получил новую повестку и должен был ехать в учебный центр в Сумах, но его привезли в Харьков, где ему стало плохо, дважды терял сознание, затем был доставлен в больницу Конотопа в Сумской области, в которой попал в реанимацию.
Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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