https://ria.ru/20240510/usa-1945076082.html

МИД КНР призвал США прекратить подавлять китайские компании

МИД КНР призвал США прекратить подавлять китайские компании - РИА Новости, 10.05.2024

МИД КНР призвал США прекратить подавлять китайские компании

США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T11:35

2024-05-10T11:35

2024-05-10T11:35

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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности, говорится в документе минторга страны. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с предполагаемыми поставками товаров в Россию. "США уже давно оказывают давление на китайские компании под предлогом так называемых рисков национальной безопасности, но они никогда не были в состоянии предоставить так называемые доказательства", - сказал Линь Цзянь. Дипломат призвал США "прекратить обобщать концепцию национальной безопасности", не политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, и прекратить "злоупотреблять различными санкционными списками и необоснованно подавлять китайские компании". Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, оно не должно подвергаться вмешательству и подрываться. Дипломат добавил, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.

https://ria.ru/20240503/sanktsii-1943732523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, сша, россия