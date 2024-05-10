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МИД КНР призвал США прекратить подавлять китайские компании - РИА Новости, 10.05.2024
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11:35 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/usa-1945076082.html
МИД КНР призвал США прекратить подавлять китайские компании
МИД КНР призвал США прекратить подавлять китайские компании - РИА Новости, 10.05.2024
МИД КНР призвал США прекратить подавлять китайские компании
США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:35
2024-05-10T11:35
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности, говорится в документе минторга страны. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с предполагаемыми поставками товаров в Россию. "США уже давно оказывают давление на китайские компании под предлогом так называемых рисков национальной безопасности, но они никогда не были в состоянии предоставить так называемые доказательства", - сказал Линь Цзянь. Дипломат призвал США "прекратить обобщать концепцию национальной безопасности", не политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, и прекратить "злоупотреблять различными санкционными списками и необоснованно подавлять китайские компании". Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, оно не должно подвергаться вмешательству и подрываться. Дипломат добавил, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.
https://ria.ru/20240503/sanktsii-1943732523.html
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Китай, США, Россия, В мире
В мире
МИД КНР призвал США прекратить подавлять китайские компании

МИД КНР призвал США прекратить необоснованно подавлять китайские компании

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. США должны прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности в качестве предлога для необоснованного подавления китайских компаний, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Ранее США ввели экспортные ограничения против 37 организаций из КНР за действия против американской нацбезопасности, говорится в документе минторга страны. Часть введенных ограничений, как утверждается, связаны с предполагаемыми поставками товаров в Россию.
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"США уже давно оказывают давление на китайские компании под предлогом так называемых рисков национальной безопасности, но они никогда не были в состоянии предоставить так называемые доказательства", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат призвал США "прекратить обобщать концепцию национальной безопасности", не политизировать экономические, торговые и научно-технические вопросы, и прекратить "злоупотреблять различными санкционными списками и необоснованно подавлять китайские компании".
Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, оно не должно подвергаться вмешательству и подрываться. Дипломат добавил, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.
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