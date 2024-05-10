https://ria.ru/20240510/soboleznovaniya-1945169279.html

Матвиенко выразила соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге

Матвиенко выразила соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Матвиенко выразила соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:53

2024-05-10T20:53

2024-05-10T20:53

происшествия

санкт-петербург

россия

валентина матвиенко

александр беглов

совет федерации рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба СФ. "Глубоко опечалена известием о страшной аварии, произошедшей с пассажирским автобусом в Санкт-Петербурге. Эта тяжелая трагедия, повлекшая человеческие жертвы, безвременно оборвала жизни людей. Я искренне переживаю вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, мои соболезнования семьям погибших", - говорится в тексте. Телеграмма направлена в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Уверена, что власти города сделают все возможное для поддержки пострадавших, оказания им необходимой помощи. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и душевных сил", - отмечается в телеграмме. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.

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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге 2024-05-10T20:53 true PT0M55S

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происшествия, санкт-петербург, россия, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге