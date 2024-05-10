https://ria.ru/20240510/soboleznovaniya-1945169279.html
Матвиенко выразила соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге
Матвиенко выразила соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
Матвиенко выразила соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:53
2024-05-10T20:53
2024-05-10T20:53
происшествия
санкт-петербург
россия
валентина матвиенко
александр беглов
совет федерации рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба СФ. "Глубоко опечалена известием о страшной аварии, произошедшей с пассажирским автобусом в Санкт-Петербурге. Эта тяжелая трагедия, повлекшая человеческие жертвы, безвременно оборвала жизни людей. Я искренне переживаю вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, мои соболезнования семьям погибших", - говорится в тексте. Телеграмма направлена в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Уверена, что власти города сделают все возможное для поддержки пострадавших, оказания им необходимой помощи. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и душевных сил", - отмечается в телеграмме. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
2024-05-10T20:53
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происшествия, санкт-петербург, россия, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Совет Федерации РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение автобуса с моста в Петербурге
Матвиенко выразила соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге
СФ: Матвиенко выразила соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге