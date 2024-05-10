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Беглов выразил соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
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19:44 10.05.2024 (обновлено: 20:02 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/soboleznovaniya-1945162095.html
Беглов выразил соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге
Беглов выразил соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
Беглов выразил соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом, который упал в реку, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:44
2024-05-10T20:02
происшествия
санкт-петербург
падение автобуса с моста в петербурге
россия
александр беглов
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом, который упал в реку, сообщила пресс-служба администрации губернатор города."Сегодня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Губернатор также поблагодарил спасателей, сотрудников скорой помощи, медиков, сотрудников ГИБДД, которые оперативно пришли на помощь."Огромное спасибо людям, которые увидели падение автобуса в реку Мойку и незамедлительно бросились спасать попавших в беду", - отметил он.По словам губернатора, все пострадавшие в ДТП доставлены в стационары, где им оказывается необходимая помощь.По поручению губернатора создана комиссия для выяснения причин ДТП и оказанию помощи пострадавшим.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
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Спасатели поднимают автобус из реки Мойки в Петербурге
В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены.
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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, россия, александр беглов, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге, Россия, Александр Беглов, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Беглов выразил соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге

Беглов выразил соболезнования после гибели людей в ДТП с автобусом в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом, который упал в реку, сообщила пресс-служба администрации губернатор города.
"Сегодня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор также поблагодарил спасателей, сотрудников скорой помощи, медиков, сотрудников ГИБДД, которые оперативно пришли на помощь.
"Огромное спасибо людям, которые увидели падение автобуса в реку Мойку и незамедлительно бросились спасать попавших в беду", - отметил он.
© РИА Новости Автобус, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды
Автобус, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды
© РИА Новости
Автобус, который упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды
По словам губернатора, все пострадавшие в ДТП доставлены в стационары, где им оказывается необходимая помощь.
По поручению губернатора создана комиссия для выяснения причин ДТП и оказанию помощи пострадавшим.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургПадение автобуса с моста в ПетербургеРоссияАлександр БегловГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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