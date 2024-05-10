https://ria.ru/20240510/soboleznovaniya-1945162095.html

Беглов выразил соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге

Беглов выразил соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Беглов выразил соболезнования после гибели людей в ДТП в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом, который упал в реку, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:44

2024-05-10T19:44

2024-05-10T20:02

происшествия

санкт-петербург

падение автобуса с моста в петербурге

россия

александр беглов

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом, который упал в реку, сообщила пресс-служба администрации губернатор города."Сегодня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Губернатор также поблагодарил спасателей, сотрудников скорой помощи, медиков, сотрудников ГИБДД, которые оперативно пришли на помощь."Огромное спасибо людям, которые увидели падение автобуса в реку Мойку и незамедлительно бросились спасать попавших в беду", - отметил он.По словам губернатора, все пострадавшие в ДТП доставлены в стационары, где им оказывается необходимая помощь.По поручению губернатора создана комиссия для выяснения причин ДТП и оказанию помощи пострадавшим.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели поднимают автобус из реки Мойки в Петербурге В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены. 2024-05-10T19:44 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, россия, александр беглов, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)