https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945134282.html

Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая

Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая - РИА Новости, 10.05.2024

Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая

Госдума 13 мая рассмотрит кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая министров нового состава кабмина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:34

2024-05-10T16:34

2024-05-10T16:40

политика

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госдума 13 мая рассмотрит кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая министров нового состава кабмина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."13-го, в понедельник, состоится заседание Государственной Думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14-го - кандидатуры на должности министров Российской Федерации", - сказал он.Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945135289.html

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политика, госдума рф