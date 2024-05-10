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Мишустин рассказал о новой модели работы правительства - РИА Новости, 10.05.2024
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15:04 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945112157.html
Мишустин рассказал о новой модели работы правительства
Мишустин рассказал о новой модели работы правительства - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал о новой модели работы правительства
Новая управленческая модель работы правительства РФ позволяет справляться с серьезными вызовами, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:04
2024-05-10T15:04
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Новая управленческая модель работы правительства РФ позволяет справляться с серьезными вызовами, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. &quot;Созданная новая управленческая модель работы правительства позволяет нам справляться с серьезными вызовами – сначала это был коронавирус. Теперь – санкции&quot;, — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что работа по преодолению этих вызовов идет в плотном сотрудничестве правительства и Госдумы.
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о новой модели работы правительства

Мишустин: новая модель работы правительства позволяет справляться с вызовами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Новая управленческая модель работы правительства РФ позволяет справляться с серьезными вызовами, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
«

"Созданная новая управленческая модель работы правительства позволяет нам справляться с серьезными вызовами – сначала это был коронавирус. Теперь – санкции", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Он отметил, что работа по преодолению этих вызовов идет в плотном сотрудничестве правительства и Госдумы.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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