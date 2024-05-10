https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945112157.html

Мишустин рассказал о новой модели работы правительства

Мишустин рассказал о новой модели работы правительства - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин рассказал о новой модели работы правительства

Новая управленческая модель работы правительства РФ позволяет справляться с серьезными вызовами, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:04

2024-05-10T15:04

2024-05-10T15:04

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Новая управленческая модель работы правительства РФ позволяет справляться с серьезными вызовами, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. "Созданная новая управленческая модель работы правительства позволяет нам справляться с серьезными вызовами – сначала это был коронавирус. Теперь – санкции", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что работа по преодолению этих вызовов идет в плотном сотрудничестве правительства и Госдумы.

https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф