https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945112157.html
Мишустин рассказал о новой модели работы правительства
Мишустин рассказал о новой модели работы правительства - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал о новой модели работы правительства
Новая управленческая модель работы правительства РФ позволяет справляться с серьезными вызовами, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:04
2024-05-10T15:04
2024-05-10T15:04
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Новая управленческая модель работы правительства РФ позволяет справляться с серьезными вызовами, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. "Созданная новая управленческая модель работы правительства позволяет нам справляться с серьезными вызовами – сначала это был коронавирус. Теперь – санкции", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что работа по преодолению этих вызовов идет в плотном сотрудничестве правительства и Госдумы.
https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о новой модели работы правительства
Мишустин: новая модель работы правительства позволяет справляться с вызовами