https://ria.ru/20240510/postradavshie-1945172336.html

Первых пострадавших из упавшего в реку автобуса вытащил экипаж катера

Первых пострадавших из упавшего в реку автобуса вытащил экипаж катера - РИА Новости, 10.05.2024

Первых пострадавших из упавшего в реку автобуса вытащил экипаж катера

Первых пострадавших из упавшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге вытащил экипаж прогулочного катера и очевидцы, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:26

2024-05-10T21:26

2024-05-10T21:27

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Первых пострадавших из упавшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге вытащил экипаж прогулочного катера и очевидцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города. Сообщается, что ДТП с автобусом в Петербурге произошло в 13.02. Через пять минут на место происшествия прибыла машина скорой помощи, в течение 20 минут на месте работали уже 16 бригад, затем приехали еще три бригады. Сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил в МЧС в 13.05. "Уже через 7 минут прибыли первые спасатели. Через 12 минут на месте были водолазы. МЧС задействовало в спасательной операции 59 человек личного состава и 13 единиц техники. Спасатели достали из затопленного автобуса 7 человек. А первых пострадавших, выбравшихся через люк, из воды вытащили экипаж прогулочного катера, который оказался поблизости от места трагедии, а также очевидцы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в автобусе находились 15 пассажиров и водитель. Пострадавшие были направлены в медицинские учреждения города. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в Мойку увеличилось до 7.

https://ria.ru/20240510/voditel-1945141646.html

санкт-петербург

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Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге 2024-05-10T21:26 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге