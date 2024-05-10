https://ria.ru/20240510/pereselenie-1945163888.html

Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха до конца года

Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха до конца года - РИА Новости, 10.05.2024

Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха до конца года

До конца года Баку обеспечит переселение граждан и создаст всю необходимую инфраструктуру как минимум в 20 населенных пунктах Карабаха, заявил президент... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:02

2024-05-10T20:02

2024-05-10T20:02

в мире

баку

азербайджан

ереван

ильхам алиев

никол пашинян

евросоюз

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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. До конца года Баку обеспечит переселение граждан и создаст всю необходимую инфраструктуру как минимум в 20 населенных пунктах Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша – уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы. Сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района. До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах", - сказал Алиев в пятницу на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу. Власти Азербайджана планируют до конца 2024 года вернуть в Карабах 20 тысяч граждан страны, бывших вынужденных переселенцев. В 2024 году на восстановительные работы в Карабахе Баку планирует потратить 2,4 миллиарда долларов. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.

https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html

баку

азербайджан

ереван

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в мире, баку, азербайджан, ереван, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз