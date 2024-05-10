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Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха до конца года - РИА Новости, 10.05.2024
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20:02 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/pereselenie-1945163888.html
Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха до конца года
Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха до конца года - РИА Новости, 10.05.2024
Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха до конца года
До конца года Баку обеспечит переселение граждан и создаст всю необходимую инфраструктуру как минимум в 20 населенных пунктах Карабаха, заявил президент... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:02
2024-05-10T20:02
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ильхам алиев
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. До конца года Баку обеспечит переселение граждан и создаст всю необходимую инфраструктуру как минимум в 20 населенных пунктах Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша – уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы. Сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района. До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах", - сказал Алиев в пятницу на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу. Власти Азербайджана планируют до конца 2024 года вернуть в Карабах 20 тысяч граждан страны, бывших вынужденных переселенцев. В 2024 году на восстановительные работы в Карабахе Баку планирует потратить 2,4 миллиарда долларов. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.
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в мире, баку, азербайджан, ереван, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз
В мире, Баку, Азербайджан, Ереван, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз
Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха до конца года

Алиев: до конца года Баку обеспечит переселение в 20 населенных пунктах Карабаха

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Ханкенди (Степанакерт)
Вид на город Ханкенди (Степанакерт) - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. До конца года Баку обеспечит переселение граждан и создаст всю необходимую инфраструктуру как минимум в 20 населенных пунктах Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях. Сегодня Шуша – уже шестой населенный пункт, куда возвращаются бывшие переселенцы. Сегодня также предусмотрено возвращение бывших переселенцев в село Сус Лачинского района. До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населенных пунктах", - сказал Алиев в пятницу на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.
Власти Азербайджана планируют до конца 2024 года вернуть в Карабах 20 тысяч граждан страны, бывших вынужденных переселенцев. В 2024 году на восстановительные работы в Карабахе Баку планирует потратить 2,4 миллиарда долларов. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике Царское Село
По образцу СССР. На что поставили Баку и Ереван
27 апреля, 08:00
 
В миреБакуАзербайджанЕреванИльхам АлиевНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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