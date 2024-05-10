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Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате - РИА Новости, 10.05.2024
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13:13 10.05.2024 (обновлено: 14:42 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/peregovory-1945088650.html
Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате
Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате - РИА Новости, 10.05.2024
Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате
В Алма-Ате началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:13
2024-05-10T14:42
в мире
армения
азербайджан
арарат мирзоян
джейхун байрамов
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АЛМА-АТА, 10 мая — РИА Новости. В Алма-Ате началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, передает корреспондент РИА Новости.Им предстоит обсудить ключевые вопросы мирного договора между двумя странами. Предыдущая встреча состоялась в Берлине 29 февраля, тогда Мирзоян и Байрамов договорились продолжать работу.Как заявлял официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, переговоры предполагаются исключительно между Арменией и Азербайджаном, речь о посредничестве Астаны не идет.Перед переговорами в Ереване и Баку выражали оптимизм по поводу достижения мирного договора. В конце апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что это кажется ему вполне реалистичным. По его словам, азербайджанские власти уже знают сферы, в которых можно будет сотрудничать, если стороны положат конец многолетнему конфликту.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, со своей стороны, заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить все согласованные во время переговоров принципы. Пашинян выразил надежду достижение прогресса на встрече в Астане.Встреча министров иностранных дел проходит на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области процесса делимитации границы с Азербайджаном. Протестующие требуют остановить передачу под контроль Баку приграничных территорий. Накануне в Ереване прошел многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна. Лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал добиваться импичмента премьера.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.В апреле специальные комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение линии границы между восемью селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
https://ria.ru/20240416/oon-1940352811.html
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936601034.html
https://ria.ru/20240319/azerbaydzhan-1934205389.html
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в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, джейхун байрамов
В мире, Армения, Азербайджан, Арарат Мирзоян, Джейхун Байрамов
Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате

Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры по мирному договору

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 10 мая — РИА Новости. В Алма-Ате началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, передает корреспондент РИА Новости.
Им предстоит обсудить ключевые вопросы мирного договора между двумя странами. Предыдущая встреча состоялась в Берлине 29 февраля, тогда Мирзоян и Байрамов договорились продолжать работу.
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Азербайджан не сделал ничего для возвращения армян, заявили в Армении
16 апреля, 12:58
Как заявлял официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, переговоры предполагаются исключительно между Арменией и Азербайджаном, речь о посредничестве Астаны не идет.
Перед переговорами в Ереване и Баку выражали оптимизм по поводу достижения мирного договора. В конце апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что это кажется ему вполне реалистичным. По его словам, азербайджанские власти уже знают сферы, в которых можно будет сотрудничать, если стороны положат конец многолетнему конфликту.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, со своей стороны, заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить все согласованные во время переговоров принципы. Пашинян выразил надежду достижение прогресса на встрече в Астане.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Армения и Азербайджан близки к миру как никогда, заявили в Баку
29 марта, 12:21
Встреча министров иностранных дел проходит на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области процесса делимитации границы с Азербайджаном. Протестующие требуют остановить передачу под контроль Баку приграничных территорий. Накануне в Ереване прошел многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна. Лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал добиваться импичмента премьера.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
В апреле специальные комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение линии границы между восемью селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Столтенберг призвал Армению и Азербайджан прийти к согласию
19 марта, 12:37
 
В миреАрменияАзербайджанАрарат МирзоянДжейхун Байрамов
 
 
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