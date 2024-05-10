Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате
Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры по мирному договору
АЛМА-АТА, 10 мая — РИА Новости. В Алма-Ате началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, передает корреспондент РИА Новости.
Им предстоит обсудить ключевые вопросы мирного договора между двумя странами. Предыдущая встреча состоялась в Берлине 29 февраля, тогда Мирзоян и Байрамов договорились продолжать работу.
Как заявлял официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, переговоры предполагаются исключительно между Арменией и Азербайджаном, речь о посредничестве Астаны не идет.
Перед переговорами в Ереване и Баку выражали оптимизм по поводу достижения мирного договора. В конце апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что это кажется ему вполне реалистичным. По его словам, азербайджанские власти уже знают сферы, в которых можно будет сотрудничать, если стороны положат конец многолетнему конфликту.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, со своей стороны, заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить все согласованные во время переговоров принципы. Пашинян выразил надежду достижение прогресса на встрече в Астане.
Встреча министров иностранных дел проходит на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области процесса делимитации границы с Азербайджаном. Протестующие требуют остановить передачу под контроль Баку приграничных территорий. Накануне в Ереване прошел многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна. Лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал добиваться импичмента премьера.
В апреле специальные комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение линии границы между восемью селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
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