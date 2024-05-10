https://ria.ru/20240510/peregovory-1945088650.html

Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате

Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате - РИА Новости, 10.05.2024

Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Алма-Ате

В Алма-Ате началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:13

2024-05-10T13:13

2024-05-10T14:42

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армения

азербайджан

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джейхун байрамов

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АЛМА-АТА, 10 мая — РИА Новости. В Алма-Ате началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, передает корреспондент РИА Новости.Им предстоит обсудить ключевые вопросы мирного договора между двумя странами. Предыдущая встреча состоялась в Берлине 29 февраля, тогда Мирзоян и Байрамов договорились продолжать работу.Как заявлял официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, переговоры предполагаются исключительно между Арменией и Азербайджаном, речь о посредничестве Астаны не идет.Перед переговорами в Ереване и Баку выражали оптимизм по поводу достижения мирного договора. В конце апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что это кажется ему вполне реалистичным. По его словам, азербайджанские власти уже знают сферы, в которых можно будет сотрудничать, если стороны положат конец многолетнему конфликту.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, со своей стороны, заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить все согласованные во время переговоров принципы. Пашинян выразил надежду достижение прогресса на встрече в Астане.Встреча министров иностранных дел проходит на фоне протестов в Армении против начавшегося в Тавушской области процесса делимитации границы с Азербайджаном. Протестующие требуют остановить передачу под контроль Баку приграничных территорий. Накануне в Ереване прошел многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна. Лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал добиваться импичмента премьера.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.В апреле специальные комиссии двух стран предварительно согласовали прохождение линии границы между восемью селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.

https://ria.ru/20240416/oon-1940352811.html

https://ria.ru/20240329/armeniya-1936601034.html

https://ria.ru/20240319/azerbaydzhan-1934205389.html

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в мире, армения, азербайджан, арарат мирзоян, джейхун байрамов