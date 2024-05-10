https://ria.ru/20240510/pamyatniki-1945095963.html

В Москве промыли более 1100 памятников

В Москве промыли более 1100 памятников - РИА Новости, 10.05.2024

В Москве промыли более 1100 памятников

Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:00

2024-05-10T14:00

2024-05-10T14:00

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В течение апреля были организованы мероприятия по комплексной промывке памятников и монументов, которых в столице насчитывается более 1,1 тысячи. Каждый объект очистили в соответствии со специальной технологией с учетом материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что для проведения работ на крупных объектах привлекалась спецтехника - автогидроподъемники и поливомоечные машины. "Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.

https://realty.ria.ru/20240508/moskva-1944148105.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков