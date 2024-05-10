Рейтинг@Mail.ru
В Москве промыли более 1100 памятников - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:00 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/pamyatniki-1945095963.html
В Москве промыли более 1100 памятников
В Москве промыли более 1100 памятников - РИА Новости, 10.05.2024
В Москве промыли более 1100 памятников
Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:00
2024-05-10T14:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938795260_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd72b61b69aa098bf1012c83ad0cb92d.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В течение апреля были организованы мероприятия по комплексной промывке памятников и монументов, которых в столице насчитывается более 1,1 тысячи. Каждый объект очистили в соответствии со специальной технологией с учетом материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что для проведения работ на крупных объектах привлекалась спецтехника - автогидроподъемники и поливомоечные машины. "Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
https://realty.ria.ru/20240508/moskva-1944148105.html
https://ria.ru/20240416/moskva-1940313526.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938795260_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2eff1cdfc39510b459e0dfa01e4d3bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве промыли более 1100 памятников

Заммэра Бирюков: в Москве за месяц промыли более 1,1 тысячи памятников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы промывает памятник "Георгию Победоносцу" на Поклонной горе в Москве
Сотрудник коммунальной службы промывает памятник Георгию Победоносцу на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы промывает памятник "Георгию Победоносцу" на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству промыли более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В течение апреля были организованы мероприятия по комплексной промывке памятников и монументов, которых в столице насчитывается более 1,1 тысячи. Каждый объект очистили в соответствии со специальной технологией с учетом материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков.
Промывка памятника В. В. Маяковскому на Триумфальной площади - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Генеральная уборка Москвы
8 мая, 10:00
Заместитель мэра пояснил, что для проведения работ на крупных объектах привлекалась спецтехника - автогидроподъемники и поливомоечные машины.
"Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
Умные фонари в Марьино
В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения
16 апреля, 09:52
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала