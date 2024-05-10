https://ria.ru/20240510/ochertino-1945046670.html

Минобороны показало кадры освобождения Очеретино в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Очеретино в ДНР - РИА Новости, 10.05.2024

Минобороны показало кадры освобождения Очеретино в ДНР

Одной из основных проблем штурмовых групп группировки войск "Центр" при взятии населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике стали FPV-дроны... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T05:13

2024-05-10T05:13

2024-05-10T10:38

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ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Одной из основных проблем штурмовых групп группировки войск "Центр" при взятии населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике стали FPV-дроны противника, сообщили журналистам в Минобороны. "Применение противником большого количества ударных FPV-дронов вызывало трудности для штурмовиков, которым приходилось в буквальном смысле "уворачиваться" от атаковавших их дронов", — сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что заходили в населенный пункт российские военнослужащие мелкими группами, держась ближе к всевозможным укрытиям или проходя через окопы. В МО РФ сообщили, что все действия осуществлялись под постоянным контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчётами, авиацией и другими подразделениями. "Заходили вдоль железной дороги, подразделение соседнее нам освободило путь, после чего стояла наша дальнейшая задача пройти через железную дорогу, зайти на промзону, зачистить сначала промзону. Противник оказывал сопротивление. Когда мы только зашли на электроподстанцию, в здании сидело около 20 человек и вот этот маршрут вдоль железной дороги очень контролировался артиллерией противника, FPV-дронами. Взяли упорством, по-другому никак", — пояснил начальник штаба батальона мотострелкового соединения с позывным "Эдельвейс". По его словам, после того, как одна рота зашла на промзону и зачистила ее, ВСУ еще сильнее стали контролировать железную дорогу и российским военным пришлось "воевать на два фронта". "От промзоны уже работали дальше, на северо-восточную часть населенного пункта... После того, как мы одну пятиэтажку зачистили, обратилась бабушка с просьбой, что в следующей, в крайней пятиэтажке, находился ее внук. По итогу мы ее зачистили, там было порядка шести гражданских. Потом после этого, как подстихло, в течении суток семья воссоединилась, внук и бабушка увидели друг друга", — рассказал командир роты мотострелкового соединения с позывным "Поэт".Ранее 5 мая Министерство обороны сообщало, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

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Кадры освобождения населенного пункта Очеретино в ДНР Минобороны показало кадры освобождения военнослужащими группировки "Центр" Очеретино в ДНР. Начальник штаба батальона с позывным "Эдельвейс" рассказал, как проходили бои за населенный пункт. 2024-05-10T05:13 true PT1M30S

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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф