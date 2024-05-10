Мишустин пообещал решить вопрос контроля ремонта соцучреждений парламентом
Мишустин: к июню-июлю будет сформирован реестр социальных объектов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вопрос о предоставлении парламенту данных для контроля строительства и ремонта социальных учреждений будет решен к июню-июлю этого года - будет сформирован реестр таких объектов, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.
"В бюджетном кодексе изменения приняты, которые позволят нам уже примерно, я думаю, к июню-июлю 2024 года перейти от федеральной адресной инвестиционной программы к реестру объектов с федеральным финансированием. Реестр будет предоставляться, что очень важно, в Государственную Думу одновременно с бюджетом для принятия всех управленческих решений", - сказал Мишустин во время обсуждения его кандидатуры на должность премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.
По его словам, в реестр войдет информация обо всех федеральных объектах, о региональных объектах стоимостью выше трех миллиардов рублей. Кроме того, будут содержаться данные об укрупнении мероприятий в отношении новых региональных объектов с финансированием менее трех миллиардов рублей.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.