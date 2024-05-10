https://ria.ru/20240510/mishustin-1945123299.html

Мишустин пообещал решить вопрос контроля ремонта соцучреждений парламентом

Мишустин пообещал решить вопрос контроля ремонта соцучреждений парламентом - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин пообещал решить вопрос контроля ремонта соцучреждений парламентом

Вопрос о предоставлении парламенту данных для контроля строительства и ремонта социальных учреждений будет решен к июню-июлю этого года - будет сформирован... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:50

2024-05-10T15:50

2024-05-10T21:04

политика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вопрос о предоставлении парламенту данных для контроля строительства и ремонта социальных учреждений будет решен к июню-июлю этого года - будет сформирован реестр таких объектов, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. "В бюджетном кодексе изменения приняты, которые позволят нам уже примерно, я думаю, к июню-июлю 2024 года перейти от федеральной адресной инвестиционной программы к реестру объектов с федеральным финансированием. Реестр будет предоставляться, что очень важно, в Государственную Думу одновременно с бюджетом для принятия всех управленческих решений", - сказал Мишустин во время обсуждения его кандидатуры на должность премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, в реестр войдет информация обо всех федеральных объектах, о региональных объектах стоимостью выше трех миллиардов рублей. Кроме того, будут содержаться данные об укрупнении мероприятий в отношении новых региональных объектов с финансированием менее трех миллиардов рублей. По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф