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В Госдуме рассказали о размере маткапитала на второго и последующих детей - РИА Новости, 10.05.2024
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02:16 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/matkapital-1945041182.html
В Госдуме рассказали о размере маткапитала на второго и последующих детей
В Госдуме рассказали о размере маткапитала на второго и последующих детей - РИА Новости, 10.05.2024
В Госдуме рассказали о размере маткапитала на второго и последующих детей
Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T02:16
2024-05-10T02:16
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. Материнский капитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей. "С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей", - сказала парламентарий.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали о размере маткапитала на второго и последующих детей

Стенякина: минимальный размер маткапитала в 2024 году составил 833 тысячи рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушки с коляской прогуливаются в Парке Горького в Москве
Девушки с коляской прогуливаются в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Девушки с коляской прогуливаются в Парке Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.
Материнский капитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей.
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"С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей", - сказала парламентарий.
 
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