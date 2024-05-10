https://ria.ru/20240510/matkapital-1945041182.html
В Госдуме рассказали о размере маткапитала на второго и последующих детей
В Госдуме рассказали о размере маткапитала на второго и последующих детей - РИА Новости, 10.05.2024
В Госдуме рассказали о размере маткапитала на второго и последующих детей
Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T02:16
2024-05-10T02:16
2024-05-10T02:16
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. Материнский капитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей. "С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей", - сказала парламентарий.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали о размере маткапитала на второго и последующих детей
Стенякина: минимальный размер маткапитала в 2024 году составил 833 тысячи рублей