https://ria.ru/20240510/germaniya-1945168957.html

Глава СК поручил возбудить дело после нападения на бывшее консульство в ФРГ

Глава СК поручил возбудить дело после нападения на бывшее консульство в ФРГ - РИА Новости, 10.05.2024

Глава СК поручил возбудить дело после нападения на бывшее консульство в ФРГ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге и установить... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:50

2024-05-10T20:50

2024-05-10T20:53

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге и установить обстоятельства случившегося, сообщает СК РФ в Telegram-канале ведомства. В четверг, 9 мая, произошло нападение на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге, посольство РФ в Германии заявит немецкой стороне протест в связи с этим инцидентом, заявили ранее в диппредставительстве. По данным посольства, вандалы развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости. "Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге ... поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов", - говорится в сообщении.Отмечается, что по поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. Официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации состоялась в декабре 2023 года. С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратили свою деятельность 31 декабря 2023 года, участки лишились дипломатической неприкосновенности.

https://ria.ru/20240510/protest-1945100976.html

https://ria.ru/20240510/berlin-1945166131.html

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в мире, россия, лейпциг, германия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)