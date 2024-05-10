Глава СК поручил возбудить дело после нападения на бывшее консульство в ФРГ
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на бывшее генконсульство в ФРГ
© Генеральное консульство РФ в ЛейпцигеЗдание Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге и установить обстоятельства случившегося, сообщает СК РФ в Telegram-канале ведомства.
В четверг, 9 мая, произошло нападение на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге, посольство РФ в Германии заявит немецкой стороне протест в связи с этим инцидентом, заявили ранее в диппредставительстве. По данным посольства, вандалы развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости.
"Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге ... поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.
Официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации состоялась в декабре 2023 года.
С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратили свою деятельность 31 декабря 2023 года, участки лишились дипломатической неприкосновенности.
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