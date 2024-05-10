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Глава СК поручил возбудить дело после нападения на бывшее консульство в ФРГ - РИА Новости, 10.05.2024
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20:50 10.05.2024 (обновлено: 20:53 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/germaniya-1945168957.html
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на бывшее консульство в ФРГ
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на бывшее консульство в ФРГ - РИА Новости, 10.05.2024
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на бывшее консульство в ФРГ
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге и установить... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:50
2024-05-10T20:53
в мире
россия
лейпциг
германия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге и установить обстоятельства случившегося, сообщает СК РФ в Telegram-канале ведомства. В четверг, 9 мая, произошло нападение на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге, посольство РФ в Германии заявит немецкой стороне протест в связи с этим инцидентом, заявили ранее в диппредставительстве. По данным посольства, вандалы развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости. "Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге ... поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов", - говорится в сообщении.Отмечается, что по поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. Официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации состоялась в декабре 2023 года. С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратили свою деятельность 31 декабря 2023 года, участки лишились дипломатической неприкосновенности.
https://ria.ru/20240510/protest-1945100976.html
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в мире, россия, лейпциг, германия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Лейпциг, Германия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил возбудить дело после нападения на бывшее консульство в ФРГ

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на бывшее генконсульство в ФРГ

© Генеральное консульство РФ в ЛейпцигеЗдание Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге
© Генеральное консульство РФ в Лейпциге
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Лейпциге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге и установить обстоятельства случившегося, сообщает СК РФ в Telegram-канале ведомства.
В четверг, 9 мая, произошло нападение на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге, посольство РФ в Германии заявит немецкой стороне протест в связи с этим инцидентом, заявили ранее в диппредставительстве. По данным посольства, вандалы развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости.
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"Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге ... поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.
Официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации состоялась в декабре 2023 года.
С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратили свою деятельность 31 декабря 2023 года, участки лишились дипломатической неприкосновенности.
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В миреРоссияЛейпцигГерманияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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