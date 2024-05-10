Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 10.05.2024 (обновлено: 14:52 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945107040.html
Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов
Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов
Важно обеспечить экономическую самостоятельность регионов России, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:48
2024-05-10T14:52
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Важно обеспечить экономическую самостоятельность регионов России, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства. "Важно обеспечить их экономическую самостоятельность. Дать им надежные инструменты для улучшения качества жизни людей, запуска востребованных инициатив в социальной и других сферах. С учетом конкретной ситуации на конкретной территории и имеющегося потенциала. Такие успешные практики есть. Будем их расширять", - сказал он, выступая в Госдуме.
https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_39:0:2675:1977_1920x0_80_0_0_e3c71517a6c247680ef9f0d30b19ca6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов

Мишустин: важно дать регионам инструменты для экономической самостоятельности

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Важно обеспечить экономическую самостоятельность регионов России, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства.
"Важно обеспечить их экономическую самостоятельность. Дать им надежные инструменты для улучшения качества жизни людей, запуска востребованных инициатив в социальной и других сферах. С учетом конкретной ситуации на конкретной территории и имеющегося потенциала. Такие успешные практики есть. Будем их расширять", - сказал он, выступая в Госдуме.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста
Вчера, 14:42
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала