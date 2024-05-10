https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945107040.html

Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов

Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов

Важно обеспечить экономическую самостоятельность регионов России, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:48

2024-05-10T14:48

2024-05-10T14:52

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Важно обеспечить экономическую самостоятельность регионов России, считает и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства. "Важно обеспечить их экономическую самостоятельность. Дать им надежные инструменты для улучшения качества жизни людей, запуска востребованных инициатив в социальной и других сферах. С учетом конкретной ситуации на конкретной территории и имеющегося потенциала. Такие успешные практики есть. Будем их расширять", - сказал он, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, экономика