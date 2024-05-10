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Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста - РИА Новости, 10.05.2024
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14:42 10.05.2024 (обновлено: 14:53 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html
Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста
Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста
РФ необходимо развернуть новую модель экономического роста, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:42
2024-05-10T14:53
экономика
россия
михаил мишустин
технологии
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. РФ необходимо развернуть новую модель экономического роста, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом", - сказал он. Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил серьезную задачу – к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. "Нужно не только увеличивать валовой выпуск товаров и услуг, рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей - при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета и решении других значимых вопросов", - сказал он.Говоря о том, что планируется предпринять, Мишустин перечислил ряд шагов. По его словам, действовать нужно прежде всего путем дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий. Кроме того, Мишустин отметил, что предстоит нарастить объем промышленного производства на десятки процентов. "Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке", - сказал Мишустин. "Продолжим поддерживать и механизмы проектного и акционерного финансирования. Повышать привлекательность российской юрисдикции. Наращивая объемы производства, нужно учитывать, что новым товарам необходимы рынки сбыта. Не только внутри страны, но и за рубежом. Предстоит увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров. А поставки продукции агропромышленного комплекса - в полтора раза. Такую задачу поставил президент", - добавил кандидат на должность главы правительства.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104951.html
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экономика, россия, михаил мишустин, технологии, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Технологии, Госдума РФ
Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста

Мишустин: нужно формировать экономику предложения и открывать новые предприятия

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. РФ необходимо развернуть новую модель экономического роста, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
"Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом", - сказал он.
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Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил серьезную задачу – к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. "Нужно не только увеличивать валовой выпуск товаров и услуг, рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей - при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета и решении других значимых вопросов", - сказал он.
Говоря о том, что планируется предпринять, Мишустин перечислил ряд шагов. По его словам, действовать нужно прежде всего путем дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий. Кроме того, Мишустин отметил, что предстоит нарастить объем промышленного производства на десятки процентов.
«
"Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке", - сказал Мишустин.
"Продолжим поддерживать и механизмы проектного и акционерного финансирования. Повышать привлекательность российской юрисдикции. Наращивая объемы производства, нужно учитывать, что новым товарам необходимы рынки сбыта. Не только внутри страны, но и за рубежом. Предстоит увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров. А поставки продукции агропромышленного комплекса - в полтора раза. Такую задачу поставил президент", - добавил кандидат на должность главы правительства.
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