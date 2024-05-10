https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945105905.html

Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста

Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин перечислил шаги для формирования новой модели экономического роста

РФ необходимо развернуть новую модель экономического роста, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:42

2024-05-10T14:42

2024-05-10T14:53

экономика

россия

михаил мишустин

технологии

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. РФ необходимо развернуть новую модель экономического роста, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом", - сказал он. Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил серьезную задачу – к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. "Нужно не только увеличивать валовой выпуск товаров и услуг, рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей - при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета и решении других значимых вопросов", - сказал он.Говоря о том, что планируется предпринять, Мишустин перечислил ряд шагов. По его словам, действовать нужно прежде всего путем дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий. Кроме того, Мишустин отметил, что предстоит нарастить объем промышленного производства на десятки процентов. "Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке", - сказал Мишустин. "Продолжим поддерживать и механизмы проектного и акционерного финансирования. Повышать привлекательность российской юрисдикции. Наращивая объемы производства, нужно учитывать, что новым товарам необходимы рынки сбыта. Не только внутри страны, но и за рубежом. Предстоит увеличить не менее чем на две трети объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров. А поставки продукции агропромышленного комплекса - в полтора раза. Такую задачу поставил президент", - добавил кандидат на должность главы правительства.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, технологии, госдума рф