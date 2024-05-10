https://ria.ru/20240510/efimov-1944782083.html

Ефимов: на выезде с Южной рокады на МСД возводят четыре путепровода

Ефимов: на выезде с Южной рокады на МСД возводят четыре путепровода - РИА Новости, 10.05.2024

Ефимов: на выезде с Южной рокады на МСД возводят четыре путепровода

На сегодняшний день в столице ведутся работы по строительству четырех путепроводов на участке Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:07

2024-05-10T12:07

2024-05-10T12:13

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. На сегодняшний день в столице ведутся работы по строительству четырех путепроводов на участке Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Строящийся участок Южной рокады соединит ее с Московским скоростным диаметром. По проекту там возведут семь путепроводов. Строительство трех из них общей протяженностью 1342 метра завершено, по ним уже идет движение транспорта. На четырех искусственных сооружениях ведутся активные работы", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.Он добавил, что общая строительная готовность этого участка составляет примерно 70%.Отмечается, что общая протяженность данного участка превышает 9,5 км, из них 2,77 км приходится на основной ход, остальное – это улично-дорожная сеть.Сейчас ведутся работы по подготовке к укладке асфальтобетонного покрытия на съезде с МСД на Южную рокаду длиной 206 м. На путепроводе через Кантемировскую улицу уже возвели опоры и смонтировали пролетные строения. Сейчас там ведется устройство деформационных швов на опорах. Кроме того, на двух путепроводах, которые проходят вдоль Кантемировской улицы и пересекают Пролетарский проспект, ведутся работы по укрупнительной сборке пролетных строений.Инфраструктура для пешеходов, как ожидается, также будет создана вдоль участка Южной рокады.В свою очередь, руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в рамках проекта будет устроено 55 тыс. кв. м тротуаров, несколько ступопандусов и лестниц. Планируется, что на этом месте появится 3 подземных пешеходных перехода через Кантемировскую улицу.По словам Загрутдинова, на прилегающей территории площадью 10,6 га высадят деревья и кустарники, уложат газоны. Также в порядок приведут подэстакадные пространства и территории вдоль основного направления дорог. В планах – благоустроить 3 участка вблизи жилых домов на Кантемировской улице и улице Кошкина. В рамках проекта появятся зоны для кратковременного отдыха со скамейками и дорожки для неспешных прогулок.В Москве Южная рокада соединила крупные автомобильные магистрали мегаполиса – Московскую кольцевую автомобильную дорогу, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, а также Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявил, что с Южной рокады на МСД будет создан удобный выезд.Ранее Ефимов сообщил, что благодаря программе комплексного развития территорий в столице активно реализуется 77 проектов, согласно которым будет возведено около 8,5 млн квадратных метров нежилой недвижимости.

https://ria.ru/20240508/vakansii-1944519255.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , стройкомплекс москвы