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В Петербурге восстановили движение после падения автобуса в реку
В Петербурге восстановили движение после падения автобуса в реку - РИА Новости, 10.05.2024
В Петербурге восстановили движение после падения автобуса в реку
Движение транспорта восстановлено на набережной реки Мойки, Поцелуевом мосту и прилегающих улицах после падения автобуса с моста в реку в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:57
2024-05-10T20:57
2024-05-10T20:57
происшествия
санкт-петербург
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение автобуса с моста в петербурге
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Движение транспорта восстановлено на набережной реки Мойки, Поцелуевом мосту и прилегающих улицах после падения автобуса с моста в реку в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту. "Движение транспорта по Большой Морской улице, Поцелуевом мосту, набережной реки Мойки и прилегающим улицам полностью восстановлено", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, автобусы под номерами 2, 3, 6, 22, 27, 71, 100, 262, 70 и троллейбусный маршрут №12 осуществляют движение по своим действующим трассам. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение автобуса с моста в Петербурге, ДТП
В Петербурге восстановили движение после падения автобуса в реку
В Петербурге восстановили движение после падения автобуса с моста в реку