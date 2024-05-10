https://ria.ru/20240510/armenia-1945156644.html
На акции протеста в Армении задержали 12 человек
На акции протеста в Армении задержали 12 человек - РИА Новости, 10.05.2024
На акции протеста в Армении задержали 12 человек
Двенадцать участников акций протеста в Армении были задержаны в пятницу, 11 из них уже освобождены, сообщил в ходе митинга на площади Республики в Ереване... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:59
2024-05-10T18:59
2024-05-10T18:59
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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Двенадцать участников акций протеста в Армении были задержаны в пятницу, 11 из них уже освобождены, сообщил в ходе митинга на площади Республики в Ереване оппозиционный депутат парламента Гарник Даниелян. "Сегодня в полицейские отделения были доставлены 12 человек, 11 уже освобождены. В отношении одного возбуждено уголовное дело. Но это не может препятствовать нашей борьбе. Сегодня вас никто не боится", — сказал Даниелян. Митинг на площади Республики проходит второй день подряд. Вечером в четверг лидер протеста, глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископом Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Как и накануне, полицейские с щитами и в касках взяли под усиленную охрану вход в дом правительства и минфин - их здания также расположены на площади Республики. Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Евросоюз
На акции протеста в Армении задержали 12 человек
В Армении задержали 12 протестующих, 11 из которых отпустили
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Двенадцать участников акций протеста в Армении были задержаны в пятницу, 11 из них уже освобождены, сообщил в ходе митинга на площади Республики в Ереване оппозиционный депутат парламента Гарник Даниелян.
"Сегодня в полицейские отделения были доставлены 12 человек, 11 уже освобождены. В отношении одного возбуждено уголовное дело. Но это не может препятствовать нашей борьбе. Сегодня вас никто не боится", — сказал Даниелян.
Митинг на площади Республики проходит второй день подряд. Вечером в четверг лидер протеста, глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископом Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна
.
Как и накануне, полицейские с щитами и в касках взяли под усиленную охрану вход в дом правительства и минфин - их здания также расположены на площади Республики.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном
и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
В 2022 году Ереван и Баку
при посредничестве России
, США и ЕС
приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.