https://ria.ru/20240510/arktika-1945171263.html

"Благо для России". Участок Арктики выставили на продажу, пишут СМИ

"Благо для России". Участок Арктики выставили на продажу, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024

"Благо для России". Участок Арктики выставили на продажу, пишут СМИ

Участок земли на арктическом архипелаге Шпицберген выставили на продажу за 300 миллионов евро, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:10

2024-05-10T21:10

2024-05-10T22:35

арктика

шпицберген

манхэттен

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Участок земли на арктическом архипелаге Шпицберген выставили на продажу за 300 миллионов евро, пишет Bloomberg."В высоких широтах Арктики за 300 миллионов евро (323 миллиона долларов) продается участок земли размером с Манхэттен геополитического значения", — говорится в материале.Отмечается, что это происходит после того, как в Арктике зафиксировали самое теплое лето в 2023 году, а в регионе Шпицбергена из-за изменения климата стало меньше морского льда. Автор статьи добавляет, что последствия потепления — благо для России, которая с открытием территории получает доступ к дополнительным морским путям и энергетическим запасам."Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане", — заявил агентству юрист Пер Киллингстад.По его словам, это последний частный участок на девяти островах норвежского архипелага. Участок площадью 14 830 акров находится примерно в 40 милях от города Лонгиербюен на острове Шпицберген. Он включает в себя более трех миль береговой линии и полон гор, фьордов и арктической дикой природы. С апреля по август здесь постоянно светит солнце, а с октября по февраль наступает темный сезон.

https://ria.ru/20240429/kreyser-1942738342.html

https://ria.ru/20231228/karta-1918593914.html

арктика

шпицберген

манхэттен

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арктика, шпицберген, манхэттен