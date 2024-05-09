https://ria.ru/20240509/vstrecha-1944945207.html

Президент Кубы пожелал России успехов в проведении СВО

Президент Кубы пожелал России успехов в проведении СВО - РИА Новости, 09.05.2024

Президент Кубы пожелал России успехов в проведении СВО

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским президентом Владимиром Путиным пожелал России успехов в проведении специальной военной... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:37

2024-05-09T14:37

2024-05-09T14:46

специальная военная операция на украине

куба

россия

мигель диас-канель бермудес

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским президентом Владимиром Путиным пожелал России успехов в проведении специальной военной операции.Он упомянул приближение НАТО к границам России и "геополитическую манипуляцию", которую ведут США."Желаем вам успехов и Российской Федерации в проведении специальной военной операции", - сказал кубинский президент. Трансляцию встречи вел телеканал "Россия 24".

https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944820747.html

куба

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куба, россия, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, в мире