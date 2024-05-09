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Лукашенко рассказал, кто стал инициатором синхронизации учений с ТЯО - РИА Новости, 09.05.2024
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20:03 09.05.2024 (обновлено: 20:53 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ucheniya-1945009784.html
Лукашенко рассказал, кто стал инициатором синхронизации учений с ТЯО
Лукашенко рассказал, кто стал инициатором синхронизации учений с ТЯО - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко рассказал, кто стал инициатором синхронизации учений с ТЯО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это была его инициатива - предложить главе российского государства Владимиру Путину синхронизировать учения РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:03
2024-05-09T20:53
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это была его инициатива - предложить главе российского государства Владимиру Путину синхронизировать учения с ТЯО."Что касается нас, белорусов, это была моя инициатива, Путин об этом сказал, я ему позвонил - слушай, мы должны синхронизировать в этом плане", - сказал он журналистам.По словам Лукашенко, "мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, что … за нами не заржавеет".Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945020408.html
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко рассказал, кто стал инициатором синхронизации учений с ТЯО

Лукашенко заявил, что синхронизация учений с ТЯО с РФ была его инициативой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это была его инициатива - предложить главе российского государства Владимиру Путину синхронизировать учения с ТЯО.
"Что касается нас, белорусов, это была моя инициатива, Путин об этом сказал, я ему позвонил - слушай, мы должны синхронизировать в этом плане", - сказал он журналистам.
По словам Лукашенко, "мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, что … за нами не заржавеет".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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