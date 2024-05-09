https://ria.ru/20240509/ucheniya-1945009784.html

Лукашенко рассказал, кто стал инициатором синхронизации учений с ТЯО

Лукашенко рассказал, кто стал инициатором синхронизации учений с ТЯО - РИА Новости, 09.05.2024

Лукашенко рассказал, кто стал инициатором синхронизации учений с ТЯО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это была его инициатива - предложить главе российского государства Владимиру Путину синхронизировать учения РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:03

2024-05-09T20:03

2024-05-09T20:53

в мире

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это была его инициатива - предложить главе российского государства Владимиру Путину синхронизировать учения с ТЯО."Что касается нас, белорусов, это была моя инициатива, Путин об этом сказал, я ему позвонил - слушай, мы должны синхронизировать в этом плане", - сказал он журналистам.По словам Лукашенко, "мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, что … за нами не заржавеет".Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.

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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин