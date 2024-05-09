https://ria.ru/20240509/siriya-1945026997.html

Российская полиция в Сирии заблокировала колонну "международной коалиции"

Российская полиция в Сирии заблокировала колонну "международной коалиции" - РИА Новости, 09.05.2024

Российская полиция в Сирии заблокировала колонну "международной коалиции"

Российская военная полиция блокировала в Сирии колонну "международной коалиции" из шести БМП Bradley и двух пикапов, колонна развернулась и уехала, сообщил... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T22:08

2024-05-09T22:08

2024-05-09T22:12

в мире

сирия

юрий попов

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская военная полиция блокировала в Сирии колонну "международной коалиции" из шести БМП Bradley и двух пикапов, колонна развернулась и уехала, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Восьмого мая в 12.00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой "международной антитеррористической коалиции" в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов. В дальнейшем колонна "коалиции" развернулась и убыла обратном направлении", - сказал Попов на брифинге.

https://ria.ru/20240425/vostok-1942281696.html

сирия

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в мире, сирия, юрий попов