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Российская полиция в Сирии заблокировала колонну "международной коалиции" - РИА Новости, 09.05.2024
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22:08 09.05.2024 (обновлено: 22:12 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/siriya-1945026997.html
Российская полиция в Сирии заблокировала колонну "международной коалиции"
Российская полиция в Сирии заблокировала колонну "международной коалиции" - РИА Новости, 09.05.2024
Российская полиция в Сирии заблокировала колонну "международной коалиции"
Российская военная полиция блокировала в Сирии колонну "международной коалиции" из шести БМП Bradley и двух пикапов, колонна развернулась и уехала, сообщил... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:08
2024-05-09T22:12
в мире
сирия
юрий попов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская военная полиция блокировала в Сирии колонну "международной коалиции" из шести БМП Bradley и двух пикапов, колонна развернулась и уехала, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Восьмого мая в 12.00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой "международной антитеррористической коалиции" в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов. В дальнейшем колонна "коалиции" развернулась и убыла обратном направлении", - сказал Попов на брифинге.
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в мире, сирия, юрий попов
В мире, Сирия, Юрий Попов
Российская полиция в Сирии заблокировала колонну "международной коалиции"

ЦПВС: военная полиция РФ блокировала колонну "коалиции" из БМП Bradley в Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская военная полиция блокировала в Сирии колонну "международной коалиции" из шести БМП Bradley и двух пикапов, колонна развернулась и уехала, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
"Восьмого мая в 12.00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой "международной антитеррористической коалиции" в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов. В дальнейшем колонна "коалиции" развернулась и убыла обратном направлении", - сказал Попов на брифинге.
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