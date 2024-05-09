https://ria.ru/20240509/putin-1944945564.html
Россия остается на стороне кубинского народа, заявил Путин
Россия остается на стороне кубинского народа, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Россия остается на стороне кубинского народа, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесем заявил, что СССР и Россия всегда были на стороне кубинского народа в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:40
2024-05-09T14:40
2024-05-09T14:50
россия
куба
ссср
владимир путин
мигель диас-канель
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесем заявил, что СССР и Россия всегда были на стороне кубинского народа в его борьбе за свои интересы."Вы знаете, что Советский Союз и современная Россия всегда были на вашей стороне. На стороне кубинского народа в борьбе за свои интересы и за свою родину", - отметил Путин на встрече в Кремле.
https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944947191.html
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россия, куба, ссср, владимир путин, мигель диас-канель
Россия, Куба, СССР, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель
Россия остается на стороне кубинского народа, заявил Путин
Путин:: СССР и Россия всегда были на стороне народа Кубы борьбе за его интересы