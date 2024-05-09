https://ria.ru/20240509/putin-1944945564.html

Россия остается на стороне кубинского народа, заявил Путин

Россия остается на стороне кубинского народа, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Россия остается на стороне кубинского народа, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесем заявил, что СССР и Россия всегда были на стороне кубинского народа в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:40

2024-05-09T14:40

2024-05-09T14:50

россия

куба

ссср

владимир путин

мигель диас-канель

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесем заявил, что СССР и Россия всегда были на стороне кубинского народа в его борьбе за свои интересы."Вы знаете, что Советский Союз и современная Россия всегда были на вашей стороне. На стороне кубинского народа в борьбе за свои интересы и за свою родину", - отметил Путин на встрече в Кремле.

https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944947191.html

россия

куба

ссср

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россия, куба, ссср, владимир путин, мигель диас-канель