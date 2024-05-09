Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил Бермудес
Бермудес: Куба осуждает угрозу приближения НАТО к российским границам
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
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"Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию,которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам", - сказал президент Кубы.
Он прибыл во вторник в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Ранее в четверг Бермудес вместе с Путиным принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Накануне президент Кубы участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Бермудес во время переговоров обсудят весь комплекс многоплановых двусторонних связей: дипломатию, политику, экономические связи и сотрудничество.
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8 мая, 17:22