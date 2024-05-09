https://ria.ru/20240509/kuba-1944958550.html

Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил Бермудес

Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил Бермудес - РИА Новости, 09.05.2024

Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил Бермудес

Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:26

2024-05-09T15:26

2024-05-09T15:26

куба

россия

мигель диас-канель бермудес

владимир путин

день победы — 2024

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. "Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию,которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам", - сказал президент Кубы. Он прибыл во вторник в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Ранее в четверг Бермудес вместе с Путиным принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Накануне президент Кубы участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Бермудес во время переговоров обсудят весь комплекс многоплановых двусторонних связей: дипломатию, политику, экономические связи и сотрудничество.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html

куба

россия

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Ольга Фомченкова

куба, россия, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, день победы — 2024, в мире