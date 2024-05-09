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Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил Бермудес - РИА Новости, 09.05.2024
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15:26 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/kuba-1944958550.html
Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил Бермудес
Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил Бермудес - РИА Новости, 09.05.2024
Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил Бермудес
Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:26
2024-05-09T15:26
куба
россия
мигель диас-канель бермудес
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. "Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию,которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам", - сказал президент Кубы. Он прибыл во вторник в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Ранее в четверг Бермудес вместе с Путиным принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Накануне президент Кубы участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Бермудес во время переговоров обсудят весь комплекс многоплановых двусторонних связей: дипломатию, политику, экономические связи и сотрудничество.
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куба, россия, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, день победы — 2024, в мире
Куба, Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Путин, День Победы — 2024, В мире
Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил Бермудес

Бермудес: Куба осуждает угрозу приближения НАТО к российским границам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы, заявил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«
"Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию,которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам", - сказал президент Кубы.
Он прибыл во вторник в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Ранее в четверг Бермудес вместе с Путиным принял участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Накануне президент Кубы участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Бермудес во время переговоров обсудят весь комплекс многоплановых двусторонних связей: дипломатию, политику, экономические связи и сотрудничество.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Кубы
8 мая, 17:22
 
КубаРоссияМигель Диас-Канель БермудесВладимир ПутинДень Победы — 2024В мире
 
 
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