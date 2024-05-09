https://ria.ru/20240509/kuba-1944953889.html

Путин обсудил с президентом Кубы перспективы развития отношений

Путин обсудил с президентом Кубы перспективы развития отношений - РИА Новости, 09.05.2024

Путин обсудил с президентом Кубы перспективы развития отношений

Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом обсуждались актуальные и острые вопросы,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:09

2024-05-09T15:09

2024-05-09T15:27

россия

куба

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом обсуждались актуальные и острые вопросы, предложил обсудить возможности развития двусторонних отношений. Глава государства в четверг провел встречу с Бермудесом, поблагодарил его за визит в Россию и участие в параде Победы. Российско-кубинские переговоры продолжились в расширенном формате. "Только что мы в узком формате обсудили наиболее актуальные, в чем-то острые вопросы, поговорили о ситуации в регионе. А теперь есть возможность предоставить слово нашим коллегам, чтобы они со своих позиций, с позиций руководителей соответствующих ведомств высказались и обрисовали возможности развития наших двусторонних связей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html

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куба

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Ольга Фомченкова

россия, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, в мире