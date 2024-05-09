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Путин обсудил с президентом Кубы перспективы развития отношений - РИА Новости, 09.05.2024
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15:09 09.05.2024 (обновлено: 15:27 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/kuba-1944953889.html
Путин обсудил с президентом Кубы перспективы развития отношений
Путин обсудил с президентом Кубы перспективы развития отношений - РИА Новости, 09.05.2024
Путин обсудил с президентом Кубы перспективы развития отношений
Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом обсуждались актуальные и острые вопросы,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:09
2024-05-09T15:27
россия
куба
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом обсуждались актуальные и острые вопросы, предложил обсудить возможности развития двусторонних отношений. Глава государства в четверг провел встречу с Бермудесом, поблагодарил его за визит в Россию и участие в параде Победы. Российско-кубинские переговоры продолжились в расширенном формате. "Только что мы в узком формате обсудили наиболее актуальные, в чем-то острые вопросы, поговорили о ситуации в регионе. А теперь есть возможность предоставить слово нашим коллегам, чтобы они со своих позиций, с позиций руководителей соответствующих ведомств высказались и обрисовали возможности развития наших двусторонних связей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html
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россия, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, в мире
Россия, Куба, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, В мире
Путин обсудил с президентом Кубы перспективы развития отношений

Путин на переговорах с президентом Кубы обсудил актуальные и острые вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом обсуждались актуальные и острые вопросы, предложил обсудить возможности развития двусторонних отношений.
Глава государства в четверг провел встречу с Бермудесом, поблагодарил его за визит в Россию и участие в параде Победы. Российско-кубинские переговоры продолжились в расширенном формате.
"Только что мы в узком формате обсудили наиболее актуальные, в чем-то острые вопросы, поговорили о ситуации в регионе. А теперь есть возможность предоставить слово нашим коллегам, чтобы они со своих позиций, с позиций руководителей соответствующих ведомств высказались и обрисовали возможности развития наших двусторонних связей", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Кубы
8 мая, 17:22
 
РоссияКубаВладимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесВ мире
 
 
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