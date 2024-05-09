https://ria.ru/20240509/dtp-1944997038.html
В Донецке в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека
В Донецке в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека - РИА Новости, 09.05.2024
В Донецке в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека
В Донецке в результате столкновения рейсового автобуса №41 с легковым автомобилем погибли 2 человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:27
2024-05-09T18:27
2024-05-09T18:27
происшествия
донецк
кировский район
киров
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. В Донецке в результате столкновения рейсового автобуса №41 с легковым автомобилем погибли 2 человека, передает корреспондент РИА Новости. Вследствие аварии погибли водитель легкового автомобиля и одна из пассажиров автобуса. Кроме того, травмы получили еще два пассажира. ДТП произошло в Кировском районе города на улице Кирова. Автобус перевернулся на дороге, а легковушку сильно смяло от удара. "Выскочил из-за поворота на легковой и не справился с управлением и влетел в автобус. Пока доставали пассажиров, скорые подъехали. Один человек погиб, женщина. Тело автомобилиста лежит. Свист сильный и удар, автобус перевернулся. Пока повыбивали крышки, стекла, чтоб людей достать", - рассказал очевидец происшествия Вадим.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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происшествия, донецк, кировский район, киров
Происшествия, Донецк, Кировский район, Киров
В Донецке в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека
В Донецке при столкновении автобуса с легковой машиной погибли 2 человека