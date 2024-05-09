https://ria.ru/20240509/dtp-1944997038.html

В Донецке в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека

В Донецке в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека - РИА Новости, 09.05.2024

В Донецке в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека

В Донецке в результате столкновения рейсового автобуса №41 с легковым автомобилем погибли 2 человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:27

2024-05-09T18:27

2024-05-09T18:27

происшествия

донецк

кировский район

киров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. В Донецке в результате столкновения рейсового автобуса №41 с легковым автомобилем погибли 2 человека, передает корреспондент РИА Новости. Вследствие аварии погибли водитель легкового автомобиля и одна из пассажиров автобуса. Кроме того, травмы получили еще два пассажира. ДТП произошло в Кировском районе города на улице Кирова. Автобус перевернулся на дороге, а легковушку сильно смяло от удара. "Выскочил из-за поворота на легковой и не справился с управлением и влетел в автобус. Пока доставали пассажиров, скорые подъехали. Один человек погиб, женщина. Тело автомобилиста лежит. Свист сильный и удар, автобус перевернулся. Пока повыбивали крышки, стекла, чтоб людей достать", - рассказал очевидец происшествия Вадим.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

донецк

кировский район

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецк, кировский район, киров