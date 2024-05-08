https://ria.ru/20240508/voronezh-1944596277.html

В Воронеже более 120 деревьев повалило из-за сильного ветра

В Воронеже более 120 деревьев повалило из-за сильного ветра - РИА Новости, 08.05.2024

В Воронеже более 120 деревьев повалило из-за сильного ветра

Более 120 деревьев были повалены в Воронеже из-за сильного ветра во вторник, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:04

2024-05-08T10:04

2024-05-08T10:10

происшествия

жкх

воронеж

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россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Более 120 деревьев были повалены в Воронеже из-за сильного ветра во вторник, сообщило правительство региона. Сильный дождь и ветер скоростью до 23 метров в секунду пришли в Воронежскую область 7 мая. На областной центр непогода обрушилась около 15.30 мск. Ветер валил столбы линии электропередачи, деревья, которые падали на машины и автобусы, срывал кровлю со зданий. По данным на вечер вторника, было повалено более 80 деревьев, а на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны "Памятник Славы" погас вечный огонь. "В Воронеже выявлено более 120 случаев падения крупных веток и деревьев. Около трети из них убрано, работы продолжаются", - говорится в сообщении. По данным Минэнерго РФ, на вечер вторника без электричества Воронежской области из-за непогоды оставались порядка 35,5 тысячи человек. "По состоянию на 7.00 частичное отключение электроэнергии сохранялось в 30 населенных пунктах пяти муниципальных образований с населением около 6700 человек. Энергетики восстанавливают работу отдельных трансформаторных подстанций", - сообщают областные власти.

https://ria.ru/20240507/uragan-1944464585.html

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происшествия, жкх, воронеж, воронежская область, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)