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В Воронеже более 120 деревьев повалило из-за сильного ветра - РИА Новости, 08.05.2024
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10:04 08.05.2024 (обновлено: 10:10 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/voronezh-1944596277.html
В Воронеже более 120 деревьев повалило из-за сильного ветра
В Воронеже более 120 деревьев повалило из-за сильного ветра - РИА Новости, 08.05.2024
В Воронеже более 120 деревьев повалило из-за сильного ветра
Более 120 деревьев были повалены в Воронеже из-за сильного ветра во вторник, сообщило правительство региона. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:04
2024-05-08T10:10
происшествия
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воронежская область
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Более 120 деревьев были повалены в Воронеже из-за сильного ветра во вторник, сообщило правительство региона. Сильный дождь и ветер скоростью до 23 метров в секунду пришли в Воронежскую область 7 мая. На областной центр непогода обрушилась около 15.30 мск. Ветер валил столбы линии электропередачи, деревья, которые падали на машины и автобусы, срывал кровлю со зданий. По данным на вечер вторника, было повалено более 80 деревьев, а на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны "Памятник Славы" погас вечный огонь. "В Воронеже выявлено более 120 случаев падения крупных веток и деревьев. Около трети из них убрано, работы продолжаются", - говорится в сообщении. По данным Минэнерго РФ, на вечер вторника без электричества Воронежской области из-за непогоды оставались порядка 35,5 тысячи человек. "По состоянию на 7.00 частичное отключение электроэнергии сохранялось в 30 населенных пунктах пяти муниципальных образований с населением около 6700 человек. Энергетики восстанавливают работу отдельных трансформаторных подстанций", - сообщают областные власти.
https://ria.ru/20240507/uragan-1944464585.html
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происшествия, жкх, воронеж, воронежская область, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, ЖКХ, Воронеж, Воронежская область, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Воронеже более 120 деревьев повалило из-за сильного ветра

Власти: в Воронеже более 120 деревьев были повалены из-за непогоды

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаПоследствия штормового ветра в Белгороде. 8 мая 2024
Последствия штормового ветра в Белгороде. 8 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Последствия штормового ветра в Белгороде. 8 мая 2024
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Более 120 деревьев были повалены в Воронеже из-за сильного ветра во вторник, сообщило правительство региона.
Сильный дождь и ветер скоростью до 23 метров в секунду пришли в Воронежскую область 7 мая. На областной центр непогода обрушилась около 15.30 мск. Ветер валил столбы линии электропередачи, деревья, которые падали на машины и автобусы, срывал кровлю со зданий. По данным на вечер вторника, было повалено более 80 деревьев, а на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны "Памятник Славы" погас вечный огонь.
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"В Воронеже выявлено более 120 случаев падения крупных веток и деревьев. Около трети из них убрано, работы продолжаются", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго РФ, на вечер вторника без электричества Воронежской области из-за непогоды оставались порядка 35,5 тысячи человек.
"По состоянию на 7.00 частичное отключение электроэнергии сохранялось в 30 населенных пунктах пяти муниципальных образований с населением около 6700 человек. Энергетики восстанавливают работу отдельных трансформаторных подстанций", - сообщают областные власти.
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