https://ria.ru/20240508/vakansii-1944519255.html

Ефимов: благодаря программе КРТ в столице появится 200 тысяч вакансий

Ефимов: благодаря программе КРТ в столице появится 200 тысяч вакансий - РИА Новости, 08.05.2024

Ефимов: благодаря программе КРТ в столице появится 200 тысяч вакансий

Благодаря программе комплексного развития территорий в столице активно реализуется 77 проектов, согласно которым будет возведено около 8,5 миллиона квадратных... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:05

2024-05-08T09:05

2024-05-08T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Благодаря программе комплексного развития территорий в столице активно реализуется 77 проектов, согласно которым будет возведено около 8,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По программе комплексного развития территорий инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью более 1 тысячи гектаров. Они построят около 8,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости. Это обеспечит районы социальной, спортивной и промышленной инфраструктурой. Благодаря реализации 77 проектов появится более 196 тысяч рабочих мест", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.Благодаря программе комплексного развития территорий в Москве, на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий возведут объекты социального назначения и спорта, жилье и деловые кварталы, промышленные комплексы, логистические комплексы, технопарки.По данным министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, наиболее масштабный проект по числу создаваемых рабочих мест реализуется в районе Беговой, где планируется возвести почти 1 миллион квадратных метров общественно-деловой недвижимости.Новые объекты в этом районе дадут городу 24,8 тысячи трудовых вакансий.Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря реализации 77 проектов по программе КРТ в столице будет возведено 19,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Всего по этой программе в столице реализуется 228 проектов общей площадью около 2,7 тысячи гектара. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы.

https://ria.ru/20240507/efimov-1944240062.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва