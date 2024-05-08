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Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции - РИА Новости, 08.05.2024
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09:06 08.05.2024 (обновлено: 10:59 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/ustanovka-1944583171.html
Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции
Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции - РИА Новости, 08.05.2024
Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции
Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:06
2024-05-08T10:59
космос - риа наука
россия
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китай
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.В конце апреля он объяснял, что необходимо создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. Это объясняется тем, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время.Россия совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, указывал Борисов.Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.В рамках проекта на поверхности Луны и на орбите планируется создать комплекс экспериментальных и исследовательских средств для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.
https://ria.ru/20240502/luna-1943429446.html
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космос - риа наука, россия, луна, китай, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Китай, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции

Борисов: началась разработка ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и КНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
В конце апреля он объяснял, что необходимо создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. Это объясняется тем, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время.
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Россия совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, указывал Борисов.
Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.
В рамках проекта на поверхности Луны и на орбите планируется создать комплекс экспериментальных и исследовательских средств для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.
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