Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции
Борисов: началась разработка ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и КНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
В конце апреля он объяснял, что необходимо создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. Это объясняется тем, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время.
Россия совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, указывал Борисов.
Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.
В рамках проекта на поверхности Луны и на орбите планируется создать комплекс экспериментальных и исследовательских средств для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.