https://ria.ru/20240508/ustanovka-1944583171.html

Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции

Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции - РИА Новости, 08.05.2024

Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции

Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:06

2024-05-08T09:06

2024-05-08T10:59

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юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.В конце апреля он объяснял, что необходимо создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. Это объясняется тем, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время.Россия совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах, указывал Борисов.Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.В рамках проекта на поверхности Луны и на орбите планируется создать комплекс экспериментальных и исследовательских средств для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.

https://ria.ru/20240502/luna-1943429446.html

https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, луна, китай, юрий борисов (роскосмос), роскосмос