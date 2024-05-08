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СМИ: более десятка солдат пострадали на учениях НАТО, прыгая с парашютами - РИА Новости, 08.05.2024
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02:50 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944560828.html
СМИ: более десятка солдат пострадали на учениях НАТО, прыгая с парашютами
СМИ: более десятка солдат пострадали на учениях НАТО, прыгая с парашютами - РИА Новости, 08.05.2024
СМИ: более десятка солдат пострадали на учениях НАТО, прыгая с парашютами
Более десятка солдат пострадали во время учений НАТО в Швеции в результате прыжков с парашютами, сообщает газета Aftonbladet. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:50
2024-05-08T02:50
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более десятка солдат пострадали во время учений НАТО в Швеции в результате прыжков с парашютами, сообщает газета Aftonbladet. "Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в (населенном пункте - ред.) Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник", - пишет издание. Согласно Aftonbladet, пострадали военные из США, Венгрии и Италии. Газета сообщает, что у солдат переломы и раны, однако опасных для жизни травм нет. "Девять человек были эвакуированы вертолетом, двое доставлены в больницу", - добавила газета. В марте на учении НАТО в Польше погибли два солдата, которых переехала БМП. Центр кризисного управления Силезского воеводства Польши также сообщал, что два человека погибли от взрыва во время военных учений на территории военного полигона в населенном пункте Солярня. Главнокомандующий родами Вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский информировал, что в марте погиб еще один солдат во время учений в Высоких Татрах.
https://ria.ru/20240507/ssha-1944482068.html
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в мире, швеция, сша, нато
В мире, Швеция, США, НАТО
СМИ: более десятка солдат пострадали на учениях НАТО, прыгая с парашютами

Aftonbladet: 11 солдат пострадали на учениях НАТО в Швеции, прыгая с парашютами

© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo BovoАмериканские военные
Американские военные
© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo Bovo
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более десятка солдат пострадали во время учений НАТО в Швеции в результате прыжков с парашютами, сообщает газета Aftonbladet.
"Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в (населенном пункте - ред.) Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник", - пишет издание.
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Согласно Aftonbladet, пострадали военные из США, Венгрии и Италии. Газета сообщает, что у солдат переломы и раны, однако опасных для жизни травм нет.
"Девять человек были эвакуированы вертолетом, двое доставлены в больницу", - добавила газета.
В марте на учении НАТО в Польше погибли два солдата, которых переехала БМП. Центр кризисного управления Силезского воеводства Польши также сообщал, что два человека погибли от взрыва во время военных учений на территории военного полигона в населенном пункте Солярня. Главнокомандующий родами Вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский информировал, что в марте погиб еще один солдат во время учений в Высоких Татрах.
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