https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944787323.html

Спецоперация, 8 мая: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Спецоперация, 8 мая: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 08.05.2024

Спецоперация, 8 мая: ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики утром нанесли групповой удар по объектам энергетики, а... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T19:35

2024-05-08T19:35

2024-05-08T19:35

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики утром нанесли групповой удар по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ. "В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказали в ведомстве. Там отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. "В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники", - добавили в ведомстве. Освобождены Кисловка и НовокалиновоПодразделения группировок войск России "Запад" и "Центр" освободили села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области", - сказали в ведомстве. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское Донецкой Народной Республики", - уточнили в Минобороны. Удар ракетами по ЛуганскуПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что удар украинских военных по Луганску, по предварительным данным, был нанесен американскими ракетами ATACMS. "По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Луганске. По его словам, в результате пострадали пять сотрудников нефтебазы. Мобилизованных украинцев расстреливают заградотряды СБУМобилизованных военнослужащих Украины на ореховском направлении при попытке отступить расстреливают заградотряды СБУ, рассказал РИА Новости командир батальона "Юг" гвардии майор Мусса Иблаев. "Сзади у них (мобилизованных ВСУ - ред.) стоят сбушные части. Если они (мобилизованные - ред.) попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания - это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают. Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. И еще вдобавок домашним доставят проблемы, поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают. У них нет выбора", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил видео с разведывательного беспилотника на запорожском направлении, на кадрах видно, как российский расчет БЛПА двумя дронами атакует укрытие ВСУ, после чего в блиндаже видны контуженные и раненные при ударе украинские солдаты. ВС России нанесли удары по объектам в Киеве и Львовской областиВооруженные силы России нанесли серию ударов по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 5.15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5.30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что в 5.00 был прилет в Броварской район Киевской области, взрыв был мощный, ударную волну ощущали за несколько километров. Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удары в городе Стрый Львовской области в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей F-16, и завода, в ангарах которого находилась поставленная Западом техника, сообщил Лебедев, ссылаясь на коллег. "Город Стрый - три прилета в 5.00 утра. Первый взрыв примерно в направлении аэродрома, но местные жители склоняются, что прилетело в железнодорожный узел, в сортировочный участок. По сообщениям сопротивления, в последние две недели работа на сортировочном участке и прилегающих складах оживилась как никогда", - сказал собеседник агентства. Второй удар был нанесен в район военного аэродрома, который готовили для приема F-16. "Пожар до сих пор в направлении аэродрома, взрыв в том же направлении", - добавил Лебедев. Французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Французские войска станут целью армии РоссииРанее Макрон в интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. До этого сообщалось, что французский лидер в узком кругу в феврале заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу". "Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность". Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть", - сказала Захарова на брифинге. Брифинг минобороныКак сообщается в сводке военного ведомства РФ, украинские войска за сутки потеряли до 1050 человек в совокупности на всех направлениях. Российскими подразделениями уничтожены 10 единиц бронетехники и 12 орудий полевой артиллерии противника. Среди уничтоженной за день украинской техники - очередной танк Leopard. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944428058.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html

https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

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