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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 08.05.2024 (обновлено: 14:15 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944663414.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, отразила две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 170 военнослужащих, один танк, сообщили в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:13
2024-05-08T14:15
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, отразила две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 170 военнослужащих, один танк, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. "Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, а также 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении министерства.
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сша, украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, отразила две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 170 военнослужащих, один танк, сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.
"Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, а также 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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