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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, отразила две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 170 военнослужащих, один танк, сообщили в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:13
2024-05-08T14:13
2024-05-08T14:15
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, отразила две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 170 военнослужащих, один танк, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. "Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, а также 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении министерства.
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РИА Новости
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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне ответственности группировки "Восток"