Рейтинг@Mail.ru
Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 08.05.2024 (обновлено: 03:28 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/simonyan-1944558751.html
Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой
Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой - РИА Новости, 08.05.2024
Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:13
2024-05-08T03:28
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" современную Россию с солидной и опасной дамой, которая в состоянии решить собственные проблемы."Россия сейчас - это солидная, очень серьезная и для них (стран Запада - прим. ред.) даже опасная дама с проблемами, которые она может решить и решает. Это не измученная женщина, которую хотят купить, продать, сдать в аренду", - сказала она. По словам медиаменеджера, именно при президенте Владимире Путине Россия стала самодостаточной страной.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9ac235e584454b53c9d440b335bcf978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, общество
Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, Общество
Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой

Симоньян назвала Россию солидной и опасной дамой, способной решить свои проблемы

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" современную Россию с солидной и опасной дамой, которая в состоянии решить собственные проблемы.
"Россия сейчас - это солидная, очень серьезная и для них (стран Запада - прим. ред.) даже опасная дама с проблемами, которые она может решить и решает. Это не измученная женщина, которую хотят купить, продать, сдать в аренду", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
Вчера, 08:00
По словам медиаменеджера, именно при президенте Владимире Путине Россия стала самодостаточной страной.
 
РоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала