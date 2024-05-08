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Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой
Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой - РИА Новости, 08.05.2024
Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T02:13
2024-05-08T02:13
2024-05-08T03:28
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" современную Россию с солидной и опасной дамой, которая в состоянии решить собственные проблемы."Россия сейчас - это солидная, очень серьезная и для них (стран Запада - прим. ред.) даже опасная дама с проблемами, которые она может решить и решает. Это не измученная женщина, которую хотят купить, продать, сдать в аренду", - сказала она. По словам медиаменеджера, именно при президенте Владимире Путине Россия стала самодостаточной страной.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, общество
Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, Общество
Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой
Симоньян назвала Россию солидной и опасной дамой, способной решить свои проблемы