https://ria.ru/20240508/simonyan-1944558751.html

Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой

Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой - РИА Новости, 08.05.2024

Симоньян сравнила Россию с солидной и опасной дамой

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:13

2024-05-08T02:13

2024-05-08T03:28

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" современную Россию с солидной и опасной дамой, которая в состоянии решить собственные проблемы."Россия сейчас - это солидная, очень серьезная и для них (стран Запада - прим. ред.) даже опасная дама с проблемами, которые она может решить и решает. Это не измученная женщина, которую хотят купить, продать, сдать в аренду", - сказала она. По словам медиаменеджера, именно при президенте Владимире Путине Россия стала самодостаточной страной.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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2024

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россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, общество