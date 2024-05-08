https://ria.ru/20240508/rostov-na-donu-1944765816.html
Гирлянду Славы воинам-освободителям возложили в Ростове-на-Дону
Гирлянду Славы воинам-освободителям возложили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 08.05.2024
Гирлянду Славы воинам-освободителям возложили в Ростове-на-Дону
Гирлянду Славы воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков возложили на Театральной площади города, сообщает правительство Ростовской РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:17
2024-05-08T18:17
2024-05-08T18:17
ростовская область
ростов-на-дону
василий голубев
день победы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Гирлянду Славы воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков возложили на Театральной площади города, сообщает правительство Ростовской области. Возложение стало началом областных мероприятий в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным строем по площади прошла рота почетного караула. В память о павших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания. Отдать дань уважения подвигу воинов-освободителей на Театральной площади собрались руководители Южного военного округа, аппарата полпреда президента РФ в ЮФО, представители ветеранских организаций. В церемонии принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев. В среду он также поздравил участников областного торжественного собрания с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло в Ростовском музыкальном театре. "В приближение Великой Победы Ростовская область внесла свой особый вклад. Именно после первого освобождения донской столицы немцы навсегда потеряли ореол непобедимости. Советские войска одержали здесь свою первую стратегическую победу, а враг был вынужден отступиться от планов по захвату Кавказа и прорыву к нефти Каспия", - напомнил губернатор. Нынешнюю 79-ю победную весну встречают в Ростовской области 220 земляков-фронтовиков и инвалидов войны. Всего в статусе ветеранов и приравненных к ним категорий в Ростовской области - 8654 человека. "Ваши подвиги навечно останутся для нас нравственным ориентиром, высочайшим выражением подлинного патриотизма. Эта Победа общая - одна на всех, давайте и впредь с честью нести знамя её наследников", - сказал Голубев. Он вручил медали "За доблестный труд на благо Донского края" труженикам тыла Дона, в юные годы принимавшим участие в возрождении народного хозяйства. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.
https://ria.ru/20240503/remont-1943700563.html
https://ria.ru/20240502/vodosnabzhenie-1943523337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, василий голубев, день победы
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Василий Голубев, День Победы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Гирлянду Славы воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков возложили на Театральной площади города, сообщает правительство Ростовской области.
Возложение стало началом областных мероприятий в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным строем по площади прошла рота почетного караула. В память о павших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.
Отдать дань уважения подвигу воинов-освободителей на Театральной площади собрались руководители Южного военного округа, аппарата полпреда президента РФ
в ЮФО, представители ветеранских организаций. В церемонии принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев
.
В среду он также поздравил участников областного торжественного собрания с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло в Ростовском музыкальном театре.
"В приближение Великой Победы Ростовская область внесла свой особый вклад. Именно после первого освобождения донской столицы немцы навсегда потеряли ореол непобедимости. Советские войска одержали здесь свою первую стратегическую победу, а враг был вынужден отступиться от планов по захвату Кавказа
и прорыву к нефти Каспия", - напомнил губернатор.
Нынешнюю 79-ю победную весну встречают в Ростовской области 220 земляков-фронтовиков и инвалидов войны. Всего в статусе ветеранов и приравненных к ним категорий в Ростовской области - 8654 человека.
"Ваши подвиги навечно останутся для нас нравственным ориентиром, высочайшим выражением подлинного патриотизма. Эта Победа общая - одна на всех, давайте и впредь с честью нести знамя её наследников", - сказал Голубев.
Он вручил медали "За доблестный труд на благо Донского края" труженикам тыла Дона, в юные годы принимавшим участие в возрождении народного хозяйства. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.