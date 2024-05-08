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Россия стала великой и непобедимой державой, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.05.2024
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Религия
 
14:24 08.05.2024 (обновлено: 14:25 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944668547.html
Россия стала великой и непобедимой державой, заявил патриарх Кирилл
Россия стала великой и непобедимой державой, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.05.2024
Россия стала великой и непобедимой державой, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фестивале "Пасхальный дар" в Москве пожелал, чтобы Россия стала сильной настолько, чтобы никто не смел нарушать покой... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:24
2024-05-08T14:25
религия
россия
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фестивале "Пасхальный дар" в Москве пожелал, чтобы Россия стала сильной настолько, чтобы никто не смел нарушать покой мирной жизни россиян. Мэр Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади, где пообщались с гостями и поздравили горожан с праздником Воскресения Христова. По словам Собянина, гостями фестиваля стали более 500 тысяч человек. Патриарх поздравил всех присутствующих с праздником Пасхи и отметил, что столица изменилась и стала очень красивой. "И вот это возрождение столицы совпало с сильным, мощным возрождением нашей страны. Мы стали действительно великой и, я бы добавил, непобедимой державой, и, дай Бог, чтобы было так, чтобы никакие проблемы не разрушали нашего единства, чтобы мы становились сильными настолько, чтобы никто не смел нарушать покой нашей мирной жизни. Чтобы те духовные ценности, которыми жив наш народ, благодаря которому он стал великим народом, сохранялись в сердцах нашей молодежи и передавались последующим поколениям", - сказал патриарх Кирилл. Он поблагодарил Собянина за его искреннюю любовь к Москве и заботу о ней. В 2024 году основные мероприятия фестиваля "Пасхальный дар" проходили с 28 апреля на 28 городских площадках. В рамках фестиваля было организовано порядка 1,4 тысячи творческих и кулинарных мастер-классов, 100 сценических программ, более 300 добрых уроков от благотворительных фондов, а также ряд спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20240507/tsypin-1944452068.html
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россия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей собянин, москва
Религия, Россия, Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сергей Собянин, Москва
Россия стала великой и непобедимой державой, заявил патриарх Кирилл

Патриарх пожелал России стать настолько сильной, чтобы никто не нарушал ее покой

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фестивале "Пасхальный дар" в Москве пожелал, чтобы Россия стала сильной настолько, чтобы никто не смел нарушать покой мирной жизни россиян.
Мэр Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади, где пообщались с гостями и поздравили горожан с праздником Воскресения Христова. По словам Собянина, гостями фестиваля стали более 500 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время благодарственного молебна по случаю инаугурации в Благовещенском соборе Кремля - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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7 мая, 16:09
Патриарх поздравил всех присутствующих с праздником Пасхи и отметил, что столица изменилась и стала очень красивой. "И вот это возрождение столицы совпало с сильным, мощным возрождением нашей страны. Мы стали действительно великой и, я бы добавил, непобедимой державой, и, дай Бог, чтобы было так, чтобы никакие проблемы не разрушали нашего единства, чтобы мы становились сильными настолько, чтобы никто не смел нарушать покой нашей мирной жизни. Чтобы те духовные ценности, которыми жив наш народ, благодаря которому он стал великим народом, сохранялись в сердцах нашей молодежи и передавались последующим поколениям", - сказал патриарх Кирилл. Он поблагодарил Собянина за его искреннюю любовь к Москве и заботу о ней.
В 2024 году основные мероприятия фестиваля "Пасхальный дар" проходили с 28 апреля на 28 городских площадках. В рамках фестиваля было организовано порядка 1,4 тысячи творческих и кулинарных мастер-классов, 100 сценических программ, более 300 добрых уроков от благотворительных фондов, а также ряд спортивных мероприятий.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Патриарх Кирилл связал победу России с верой людей в Бога
12 июля 2023, 16:33
 
РелигияРоссияОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сергей СобянинМосква
 
 
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