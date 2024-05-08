https://ria.ru/20240508/rossiya-1944668547.html

Россия стала великой и непобедимой державой, заявил патриарх Кирилл

Россия стала великой и непобедимой державой, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.05.2024

Россия стала великой и непобедимой державой, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фестивале "Пасхальный дар" в Москве пожелал, чтобы Россия стала сильной настолько, чтобы никто не смел нарушать покой... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:24

2024-05-08T14:24

2024-05-08T14:25

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фестивале "Пасхальный дар" в Москве пожелал, чтобы Россия стала сильной настолько, чтобы никто не смел нарушать покой мирной жизни россиян. Мэр Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади, где пообщались с гостями и поздравили горожан с праздником Воскресения Христова. По словам Собянина, гостями фестиваля стали более 500 тысяч человек. Патриарх поздравил всех присутствующих с праздником Пасхи и отметил, что столица изменилась и стала очень красивой. "И вот это возрождение столицы совпало с сильным, мощным возрождением нашей страны. Мы стали действительно великой и, я бы добавил, непобедимой державой, и, дай Бог, чтобы было так, чтобы никакие проблемы не разрушали нашего единства, чтобы мы становились сильными настолько, чтобы никто не смел нарушать покой нашей мирной жизни. Чтобы те духовные ценности, которыми жив наш народ, благодаря которому он стал великим народом, сохранялись в сердцах нашей молодежи и передавались последующим поколениям", - сказал патриарх Кирилл. Он поблагодарил Собянина за его искреннюю любовь к Москве и заботу о ней. В 2024 году основные мероприятия фестиваля "Пасхальный дар" проходили с 28 апреля на 28 городских площадках. В рамках фестиваля было организовано порядка 1,4 тысячи творческих и кулинарных мастер-классов, 100 сценических программ, более 300 добрых уроков от благотворительных фондов, а также ряд спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20240507/tsypin-1944452068.html

https://ria.ru/20230712/vera-1883789920.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей собянин, москва